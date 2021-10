Madagascar: TGV - Formation en leadership et gouvernance

Ce parti entend renforcer sa base dans divers domaines qui concernent notamment le volet politique, 2023 probablement en vue.

Le parti TGV organise, depuis hier à l'hôtel Le Pavé, et ce, pendant trois jours, un atelier portant sur le leadership et la gouvernance. Les participants sont composés notamment des coordonnateurs régionaux de ce parti issus des 23 régions. Cette formation a été initiée par la fondation Friedrich Ebert Stiftung (FES). Lors de son intervention, Aurélie Razafinjato, secrétaire nationale du TGV Fianarantsoa et également représentante du bureau politique, a souligné que « l'on aurait bien voulu que les dirigeants du TGV soient présents à cette cérémonie, mais ils ont été retenus par d'autres obligations ». Dans la même foulée, elle a tenu à remercier la FES pour avoir apporté sa contribution dans la concrétisation de cet atelier. Une formation qui entend probablement préparer le terrain pour 2023.

Communication. En outre, elle a mis en exergue que cette rencontre avec les représentants des 23 régions est très importante étant donné que cela va renforcer davantage, notamment pour le leadership, le savoir-faire des dirigeants du TGV au niveau des districts et des communes. Les maires en sont surtout concernés. Les participants ont aussi été formés en matière de communication. Un outil qui s'avère indispensable pour faire passer le message au niveau des communes et des fokontany. Par ailleurs, Aurélie Razafinjato a fait savoir que le parti TGV reste uni mais reste ouvert à d'autres plateformes politiques telles que le Mapar, l'Irmar, l'IRD et l'IRK.