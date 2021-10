Madagascar: Dispositif de lavage des mains avec du savon - Une personne sur quatre seulement en dispose

« Hygiène des mains pour tous ». Tel a été le thème choisi pour la célébration de la journée mondiale du lavage des mains avec du savon.

Cependant, seulement une personne sur quatre a accès à un dispositif de lavage des mains avec du savon à Madagascar. Plus de la moitié des établissements scolaires ne disposent pas d'eau potable, de savon et d'endroit pour se laver les mains, selon le rapport du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef). L'objectif de cette célébration se porte ainsi sur deux axes principaux. D'une part, il s'agit de renforcer la sensibilisation autour de l'importance du lavage des mains avec du savon et d'encourager les gens à pratiquer systématiquement ce comportement sain. D'autre part, la campagne vise à solliciter tous les acteurs œuvrant dans le secteur Wash à s'engager davantage pour la promotion de ce slogan.

Engagement. Un plaidoyer de haut niveau est mené sous le leadership de MEAH dans le but d'engager l'ensemble de toutes les parties prenantes vers la mise en place d'actions d'envergure pour la promotion du lavage des mains. Une charte de l'Hygiène pour tous a été officiellement établie et signée par l'ensemble de toutes les parties prenantes à cette occasion.

Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène, notamment le lavage des mains avec du savon d'une manière à ce que 90% des Malgaches en aient l'habitude d'ici la fin de l'année 2023 ; et inscrire un budget alloué à l'accès à l'eau et aux savons afin d'assurer cette pratique du lavage des mains avec de l'eau et du savon au profit de la population Malagasy figurent dans les objectifs du MEAH et ses partenaires.