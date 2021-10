Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - Une université internationale se dote de nouveaux locaux

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Pr Adama Diawara, a procédé le lundi 25 octobre 2021, à l'inauguration officielle des nouveaux locaux de l'Université internationale de Côte d'Ivoire (Uici) sise à Cocody-Angré 7e tranche.

Cadre agréable, calme et propice aux études, l'Uici s'est dotée de quatre grands amphithéâtres, vingt salles de cours climatisées, un laboratoire de langues, des mines, pétroles et énergies, une salle de reprographie, des salles multimédias, de vidéoconférence, une infirmerie et un bloc administratif.

Tout en se félicitant des travaux réalisés pour offrir à cet établissement d'enseignement supérieur « de nouveaux bâtiments », Adama Diawara a rappelé « la place de choix » qu'occupe l'enseignement privé dans le système de l'enseignement en général.

« J'ai la certitude que l'Uici dispose des éléments pour être bien classée, vu la qualité de ses infrastructures. Elle sera parmi les écoles de qualité, je n'ai aucun doute », a affirmé le ministre Adama Diawara.

L'Inspecteur général de l'État, Ahoua N'Doli Théophile, en sa qualité de porteur de projet, facilitateur à titre bénévole de l'Uici, a assuré que cet établissement d'enseignement supérieur offrira « une formation de qualité à ses apprenants » avec la possibilité pour eux de poursuivre les cours en France.

Le ministre Roger Adom a, pour sa part, salué l'existence de cette université qui participe au développement des compétences dans divers domaines et particulièrement celui des Technologies de l'information et de la communication (Tic).

L'Université internationale de Côte d'Ivoire a été officiellement inaugurée le 10 novembre 2015, par le Premier ministre d'alors, Daniel Kablan Duncan. Elle a commencé ses premiers cours en janvier 2016 avec 19 étudiants. L'Uici compte actuellement 300 étudiants à l'exception des inscrits de l'année en cours. Elle forme en Licence, Master et Doctorat.

Mieux, l'Uici offre la possibilité aux étudiants de pouvoir poursuivre leurs études en France. C'est ainsi que depuis bientôt deux (02) ans, les quatre (04) meilleurs étudiants admis au Bachelor sont appelés, dans le cadre d'un accord de partenariat signé entre l'Uici et l'Université d'Auvergne, à poursuivre leurs études de Master à l'Université de Clermont-Ferrand, en France.

En clair, l'Uici est une université classique d'enseignement supérieur avec des facultés telles que les sciences économiques et gestion, l'informatique et les sciences du numérique, mines, pétrole et énergies.

Cette cérémonie a enregistré, outre la présence du Pr Saliou Touré, celle de la vice-présidente du Sénat, Mme Diaby Makani, représentant le président de cette institution, à ladite cérémonie.