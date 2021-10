Madagascar: Football /Poule des As - Fanalamanga à un pas de la qualification

Les renforts de Fanalamanga sont pratiquement décidés pour la nouvelle saison de Pro League pour laquelle l'équipe est en marche pour remporter le titre de champion de Madagascar.

La deuxième journée de la Poule des As peut suffire pour l'AS Fanalamanga pour se qualifier à la Pro League et, pourquoi pas, ravir le titre de champion de Madagascar de la 2è division. Il lui faut tout juste battre le Fortior Club de la Côte Ouest, dont l'essentiel des joueurs viennent du quartier de Mangarano. C'est donc une formation qui est loin du mythique FCO des années 80, pour lequel on se demandait où il allait trouver des ressources pour faire partie de Pro League. En face par contre, Fanalamanga a renforcé son équipe, en confiant la direction technique à l'ancien Club M et du BTP FC qui est parti au Sunrise mauricien.

Harry Randrianaivo pour le nommer s'est forgé un talent d'entraîneur en faisant partie du staff technique de Fosa Juniors aux côtés de Franck Rajaonarisamba, Bota Raharison et Bob Kootwich. Un technicien confirmé en fait, qui a eu la main lourde pour étoffer sa formation. Harry Randrianaivo a donc amené avec lui Besna, l'attaquant du Fosa mais aussi Ravo, Jalm et Goal Kely de l'Adema ainsi que le défenseur de JET Mada, Tsalo, dont le talent est inversement proportionnel à sa taille. Pour tout dire, les renforts de Fanalamanga sont pratiquement décidés pour la nouvelle saison de Pro League. Pour revenir à Toamasina, l'autre match mettra aux prises le FC Grand Sud-Est de Morondava aux Jeunes Footballeurs du Capricorne.

Et là aussi, la différence de moyens est perceptible dès l'échauffement quand l'ancien entraîneur des Barea CHAN, Franklin Randriamanarivo, sort plots, échelles et tout le bazar des professionnels. Avec son savoir-faire et son expérience, Rivo, comme tous les Tuléarois appellent ce Directeur régional de la Jeunesse et des Sports, est capable de trouver la solution pour battre le FC Grand Sud-Est. Mais ce sera avec une petite appréhension car il aura en face une équipe de l'actuel ministre des Sports, Hawel Mamod'Ali.

Une version vite démentie par un dirigeant de Morondava puisque ce Grand Sud-Est vient d'un village à 40 km de Morondava qui aura aussi du mal à honorer ses engagements en cas de qualification en Pro League. De là à prédire une qualification de Fanalamanga et des JFC, il reste un tout petit pas à franchir.