Cote d'Ivoire: Don du Rotary Club Bingerville Paris Village - Des centaines de livres et de kits scolaires remis à des écoles de la commune

Le Rotary Club Bingerville Paris Village a lancé, le vendredi 22 octobre dernier, le début de ses actions de l'année rotarienne 2021-2022. Ce sont donc les bras chargés de dons, que les membres de ce Club ont remis des centaines de livres et kits scolaires à quatre écoles de ladite commune.

Cette action répond à l'un des sept axes stratégiques du Rotary, à savoir l'Education. « En tant que Rotariens et parents d'élèves, nous avons le souci d'accompagner les enseignants et les éducateurs pour améliorer les services pédagogiques et aider les élèves à développer le goût pour la lecture » a expliqué la Présidente du club, Juliette Konan, à chacune des étapes visitées.

C'est avec la présence effective de Jean Michel Cahen, représentant l'association « Assistance Caritative France » que cette opération à caractère social a pu avoir lieu. Désormais, grâce à ce bienfaiteur, les bibliothèques du Collège moderne, de l'Orphelinat des garçons de Bingerville, ainsi que les EPP de Gbagba Nord et d'Adjamé Bingerville, sont fournis en matériel médical et en livres. Aussi, dans chacune des quatre écoles visitées, c'est avec des applaudissements et des cris de joie que les membres du Club ont été accueillis.

Au collège moderne de Bingerville, première étape des visites, c'est Serge Rolland Mailly, le Chef d'établissement adjoint, qui au nom des enseignants, a réceptionné les dons. Il a prié Jean Michel Cahen de continuer son partenariat avec le Rotary Club Bingerville Paris Village, afin que le collège puisse bénéficier d'ouvrages supplémentaires. Monsieur Cahen s'est dit disposé à poursuivre cette collaboration, en faisant en sorte de recevoir encore plus de dons de la part des associations caritatives et des particuliers vivant en France.

Deuxième étape : l'orphelinat des garçons de Bingerville. Outre, un important lot de livres, l'orphelinat a également bénéficié de cartons de kits médicaux pour l'infirmerie de l'école. Le Directeur, Marcel Légré, s'est réjoui de cette énième visite du Rotary Club Bingerville Paris Village. Il a exprimé sa reconnaissance et le bonheur des enfants d'avoir des « Papas et Mamans » qui pensent tout le temps à eux et qui leur apportent chaque fois qu'ils le peuvent, du matériel nécessaire à l'amélioration de leur bien-être. « Soyez remerciés amis rotariens, votre contribution tombe à point car notre bibliothèque et notre infirmerie ont toujours besoin d'être alimentées ; à la fois pour renouveler et attirer de nouveaux lecteurs ; ainsi que pour améliorer la santé physique et booster l'esprit de nos enfants ».

La distribution des dons s'est poursuivie, d'abord à l'Ecole Primaire Publique (EPP) Adjamé Bingerville, puis au Groupe scolaire Gbagba Nord, avec la remise de kits scolaires aux élèves des classes de la maternelle et du primaire.

A l'EPP Adjamé Bingerville, en présence des enseignants et des élèves, Monsieur Kouamé a traduit la reconnaissance de l'Inspection de l'Enseignement primaire de Bingerville, car, a-t-il dit, « cela va énormément soulager les parents en difficulté et permettre aux élèves de se sentir mieux outillés pour travailler.

Il faut rappeler que grâce à ce même club, l'EEP Gbagba Nord a bénéficié, avant la pandémie de la Covid-19, de la construction du mur de l'école, du bureau du Directeur ainsi que de la réhabilitation de plusieurs classes.

Sercom Rotary Club Bingerville Paris Village