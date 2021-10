Congo-Kinshasa: Journée des Nations Unies à Goma - Les femmes à l'honneur

communiqué de presse

A Goma, dans le Nord-Kivu, le bureau terrain de la MONUSCO a célébré ce lundi 25 octobre 2021 la journée internationale des Nations Unies. Un des temps forts de cette commémoration a été une table ronde sur le thème "Femme, paix et sécurité".

Quatre agences spécialisées du système des Nations Unies (UNICEF, UNHCR, FUNUAP et Onu femmes) ont pris part aux échanges auxquels ont aussi participé une trentaine de structures associatives féminines et des médias locaux.

La plupart des intervenants sont partis du constat que les femmes sont concernées à plusieurs titres par les conflits armés dans la mesure où elles peuvent être à la fois victimes de violences et combattantes ou membres, volontaires ou non, de forces armées.

Elles sont également les actrices potentielles dans toutes les phases des conflits, en particulier dans les processus de paix, de réforme des secteurs de sécurité et de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR), ainsi que dans les politiques de reconstruction et de développement.

Unanimement, les participants ont reconnu que le droit des femmes constitue un combat toujours d'actualité d'où la nécessité d'analyser, au cours des travaux, les obstacles qui continuent d'entraver la pleine participation des femmes aux processus de paix en RDC en général et du Nord-Kivu en particulier.

Tout compte fait, le thème « Femme, paix et sécurité » a permis aux participants d'apprécier les incroyables efforts déployés par les femmes et les filles du Nord-Kivu pour façonner un futur et une relance plus égalitaire, mais aussi prendre conscience des défis qu'il reste à relever, ainsi que des opportunités qui sont offertes pour les réaliser.

La qualité des interventions a démontré que les femmes jouent un rôle moteur dans la consolidation de la paix et dans la prévention et le règlement des conflits et que leur participation est essentielle.

Les participants recommandent que les femmes occupent des postes de décision à tous les niveaux dans les institutions et mécanismes nationaux, régionaux et internationaux de prévention et de règlement des conflits.