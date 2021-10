Algérie: Santé - Benbouzid appelle à une forte participation aux assises nationales

Alger — Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a insisté, lors d'une audience accordée à une délégation du Syndicat national algérien des pharmacies d'officines (Snapo), sur la nécessité de participer massivement aux prochaines assises nationales, prévues fin décembre prochain, lesquelles seront consacrées à la relance du secteur, afin de répondre aux défis et aux nouvelles questions sanitaires, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

Tenue lundi au siège du ministère, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts du Gouvernement visant à consacrer la culture et le principe du dialogue et de la concertation avec les organisations syndicales en exécution des directives du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a précisé le communiqué.

A cette occasion, le ministre a réaffirmé que ce genre de rencontres consultatives avec les différents partenaires sociaux se voulait l'espace le plus propice au dialogue et à la concertation à tous les niveaux, dans le but de présenter les préoccupations et trouver les solutions aux différents problèmes soulevés dans le cadre du renforcement et de l'amélioration de la prise en charge de la santé publique, autant de questions qui sont, a-t-il dit, étudiées de façon approfondie lors des assises régionales du secteur de la santé qui se tiennent actuellement, en prévision des assises nationales prévues avant la fin de l'année en cours.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué la question de la publication de la liste des produits psychotropes dans le Journal officiel (JO), conformément à l'arrêté du 09 juillet 2015 portant classification des plantes et substances classées comme stupéfiants psychotropes ou précurseurs et aux articles 2 et 3 de la loi 04-18. Ledit arrêté vise à assurer la protection des pharmaciens dans leurs pharmacies d'officine et dans les hôpitaux.

Il a été également question des textes d'application de la loi 18-11 relative à la santé portant sur le pharmacien, le pharmacien assistant et la formation continue.

Les membres du bureau syndical ont également soulevé nombre de préoccupations et de propositions professionnelles actuelles, notamment la formation des personnels des pharmacies et l'élargissement de l'opération de vaccination anti-Covid19 et contre la grippe saisonnière.

Les deux parties ont convenu de la nécessité de relancer l'action de la cellule de contrôle et de suivi de la disponibilité des médicaments, qui regroupe des représentants du ministère de la santé et ses partenaires, et d'examiner les questions relatives aux besoins exprimés par les citoyens.