Algérie: Santé/Enseignement - Les comités consultatifs amélioreront les soins et la formation

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a affirmé, mardi à Alger, que la relance des comités consultatifs hospitalo-universitaires locaux et national contribuera à "améliorer les performances" de ces comités, et partant le développement des soins et de la formation en sciences médicales.

Le premier responsable du secteur, a indiqué à l'occasion de l'évaluation des travaux des groupes de travail conjoints entre les ministères de la Santé, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en présence du ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid, que "la relance de ces comités contribuera à l'organisation des formations pratiques et des consultations en matière de la détermination des connaissances des spécialistes hospitaliers".

La supervision par les deux ministres de l'opération d'évaluation des 4 groupes émane du "souci de renforcement de la coordination permanente et continue entre les deux secteurs et du grand intérêt accordé aux résultats qui découleront de ces travaux eu égard à leur impact sur la formation en sciences médicale"

L'opération d'évaluation du travail de ces groupes, selon le ministre, vise "l'établissement d'un partenariat solide, l'actualisation du dispositif organisationnel et juridique et l'organisation des études et des formations appliquées de manière consolidant les compétences des médecins et des enseignants pour relever les défis exposés, aux plans de formation et de pratique".

Et de préciser que "l'étude des aspects relatifs aux sciences fondamentales en sciences médicales outre la révision de la grille d'évaluation des promotions dans les différents grades des enseignants hospitalo-universitaires et les critères de soutenance de la thèse de doctorat en sciences médicales, figurent parmi "les préoccupations auxquelles il convient d'accorder une attention particulière".

"Le débat sur la formation en sciences paramédicales et l'examen de développement de sa qualité dans le cadre des groupes de travail conjoints "reviennent à l'importance accordée par le secteur en vue d'améliorer la performance et la prise en charge de la santé du citoyen", souligne M. Benziane.

Le ministre a souligné que son département ministériel "s'emploie , à travers l'opération d'évaluation et de suivi continu des travaux des groupes de travail, à promouvoir la recherche scientifique, de la théorie à la pratique".