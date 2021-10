Sahara Occidental: L'Algérie réaffirme son soutien aux efforts de Staffan de Mistura

L'Algérie, en tant que pays voisin et observateur du processus de règlement du conflit au Sahara occidental, a réaffirmé son soutien aux efforts du nouvel Envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le territoire occupé, Staffan de Mistura, visant à mettre fin à ce conflit, a déclaré le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies, Sofiane Mimouni.

"L'Algérie continuera, comme elle l'a toujours fait dans le passé, à contribuer à un règlement juste et durable du conflit du Sahara occidental", a affirmé à New York M. Mimouni, au cours du débat général de la quatrième commission de l'ONU en charge des questions politiques spéciales et de la décolonisation.

"L'Algérie n'épargnera donc aucun effort pour accompagner les efforts du nouvel Envoyé personnel afin de mettre fin à ce conflit prolongé qui ne peut être réalisé qu'à travers la réalisation des espoirs du peuple du Sahara occidental d'exercer librement son droit à l'autodétermination", a ajouté le diplomate.

"Mon pays se joint à l'appel du secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, dans son dernier rapport sur le Sahara occidental, exhortant les membres du Conseil de sécurité, les amis du Sahara occidental et d'autres parties prenantes à encourager le Maroc et le Front Polisario à saisir l'occasion et à continuer de participer de bonne foi et sans conditions préalables au processus politique", a encore affirmé M. Mimouni.

Et d'ajouter dans le même contexte que l'Algérie "espère sincèrement que l'appel du secrétaire général des Nations unies sera entendu, et que les deux parties au conflit fassent preuve de sagesse politique et de responsabilité et s'engageront dans des négociations sur une base solide", afin de parvenir à un règlement politique juste et durable à la question sahraouie.

Par ailleurs, l'Algérie "exhorte la communauté internationale à mettre fin aux pratiques coloniales illégales (dans les territoires sahraouis) et à assurer protection et soutien au peuple sahraoui", a encore dit le représentant permanent auprès de l'ONU.

Sur le plan humanitaire, l'Algérie a salué le travail des agences humanitaires et leur soutien aux réfugiés sahraouis, et affiché sa disposition à "poursuivre sa coopération avec tous les partenaires humanitaires présents sur le terrain pour soutenir les réfugiés et contribuer à leur bien-être jusqu'au jour où ils pourront rentrer dans leur patrie dans la dignité", a souligné M. Mimouni.

"L'Algérie est fermement convaincue que la meilleure solution pour remédier à la situation des réfugiés sahraouis est de s'attaquer aux causes profondes du conflit au Sahara occidental", a-t-il poursuivi.