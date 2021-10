Algérie: Hasni - Encourager l'accès des investisseurs agricoles à l'eau

El-Menea — Le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni, a mis l'accent, mardi depuis El-Menea, sur l'encouragement de l'accès des investisseurs agricoles à l'eau.

Le ministre a appelé à encourager l'accès des investisseurs agricoles à l'eau par des facilitations administratives via le lancement d'un guichet unique pour l'octroi d'autorisations de fonçage afin de contribuer à maximiser la production agricole stratégique, notamment céréalière, pour assurer la sécurité et l'indépendance alimentaire du pays.

Cette visite consiste à "mettre en place une stratégie pour diagnostiquer le service public de l'accès à l'eau et l'assainissement ainsi que de la mobilisation de l'eau d'irrigation agricole, notamment concernant les cultures stratégiques intensive", a-t-il souligné.

"Le secteur des Ressources en eau doit accompagner et soutenir le secteur agricole, pour arriver à concrétiser l'objectif de l'indépendance alimentaire et la réduction de la facture d'importation", a-t-il fait savoir.

Le ministre a également annoncé la restructuration et l'unification de l'Algérienne des eaux (ADE) et de l'Office national d'assainissement (ONA), en vue de rendre ces entreprises "plus performantes".

Dans un point de presse, le ministre a indiqué que les dernières pluies enregistrées ont été bénéfiques et ont alimenté les barrages de l'Est, tandis que pour le Centre et l'Ouest, les pouvoirs publics ont lancé un programme d'urgence visant à réduire le déficit en eau par le lancement de stations de dessalement, conformément aux directives du président de la République Abdelmadjid Tebboune.

Il a également visité le réseau de drainage de la remontée des eaux ainsi que le réseau d'assainissement de la daira d'El-Menea (Hassi El-Gara et El-Menea), avant d'exhorter les responsables locaux à entamer une étude de Schéma directeur d'aménagement des réseaux d'assainissement, de drainage et d'alimentation en eau potable.

M.Hasni a appelé, par ailleurs, au civisme des citoyens pour faire d'El-Menea une ville écologique par excellence.

Au terme de sa visite, le ministre a visité une exposition de produits agricoles de la région avant de présider avec les autorités locales une cérémonie de remise d'autorisations de forage.