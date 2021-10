Mali/Gabon: CAN féminine 2022 - Togo-Gabon et Sénégal-Mali en qualifications

On connaît dix des onze confrontations pour le deuxième tour des qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations féminine de football, prévue du 2 au 23 juillet 2022 au Maroc. En février, le Togo affrontera ainsi le Gabon, le Sénégal jouera contre le Mali, le Cameroun sera face à la Gambie. Quant aux Ivoiriennes, elles défieront les Nigérianes, reines d'Afrique.

Quelles équipes rejoindront celle du Maroc en phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des nations féminine de football, que le Royaume chérifien est censé organiser du 2 au 23 juillet 2022 ?

Ce 26 octobre 2021, le premier tour des qualifications pour cette CAN féminine 2022 s'est presqu'achevé. Presque, car la rencontre Soudan-Algérie n'a pas pu avoir lieu et a été reportée sine die à cause du contexte politique à Khartoum. Mais les Algériennes avaient gagné le match aller 14-0. Elles devraient donc, sauf revirement, affronter les Sud-Africaines, au deuxième tour, en février prochain...

Un deuxième tour dont on connaît donc dix des onze confrontations. Des confrontations qui seront vraisemblablement beaucoup plus équilibrées qu'au premier tour.

Un Nigeria - Côte d'Ivoire attendu

Parmi celles-ci, Tunisie - Guinée équatoriale et Nigeria - Côte d'Ivoire sont particulièrement attendues. Les Tunisiennes ont en effet été impressionnantes face aux Égyptiennes, tandis que les Équato-Guinéennes, qui ont déjà gagné deux CAN et joué un Mondial, ont profité du forfait des Congolaises de RDC pour avancer sans jouer.

Les Ivoiriennes, elles, ont écrasé les Nigériennes (20-0 sur l'ensemble des deux rencontres), alors que les Nigérianes ont peiné pour éliminer les Ghanéennes (2-0 à l'aller, 0-1 au retour). Le Nigeria, triple tenant du titre, sera toutefois favori face à la Côte d'Ivoire.

A noter que la CAN féminine 2022 sera la première édition à 12 équipes et que les demi-finalistes de cette compétition seront automatiquement qualifiées pour une Coupe du monde 2023 programmée en Australie et en Nouvelle-Zélande.

COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS FÉMININE, MAROC 2022 : DEUXIÈME TOUR ALLER

Du 14 au 23 février 2022 -

Ouganda - Kenya

Burundi - Djibouti

Zambie - Namibie

Zimbabwe - Botswana

Afrique du Sud - Algérie ou Soudan

Tunisie - Guinée équatoriale

Togo - Gabon

Cameroun - Gambie

Sénégal - Mali

Guinée-Bissau - Burkina Faso

Nigeria - Côte d'Ivoire

COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS FÉMININE, MAROC 2022 : DEUXIÈME TOUR RETOUR

Du 14 au 23 février 2022 -

Kenya - Ouganda

Djibouti - Burundi

Namibie - Zambie

Botswana - Zimbabwe

Algérie ou Soudan - Afrique du Sud

Guinée équatoriale - Tunisie

Gabon - Togo

Gambie - Cameroun

Mali - Sénégal

Burkina Faso - Guinée-Bissau

Côte d'Ivoire - Nigeria