Cote d'Ivoire: Médias - Radio Côte d'Ivoire célèbre ses 60 ans

C'est un anniversaire avec 60 bougies qu'a célébré Radio Côte d'Ivoire, ce 26 octobre, à l'auditorium du cinéma Majestic du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Pour cet évènement important, c'est le Premier ministre Patrick Achi qui en a assuré le co-parrainage, avec le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly.

Empêchées, les deux personnalités se sont fait représenter par les ministres Moussa Sanogo en charge du Budget et du Portefeuille de l'État et Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Était également présent, Félix Anoblé, ministre de la Promotion des Pme, de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel.

Outre les ministres, le soixantième anniversaire de Radio Côte d'Ivoire a réuni des élus, le ban et l'arrière ban des professionnels des médias, des anciens journalistes et animateurs, des enseignants, des artistes, des travailleurs du secteur public et privé, des étudiants, de simples citoyens, des femmes, des hommes, des jeunes et des vieux, des Ivoiriens et non-Ivoiriens, etc.

En somme, la Côte d'Ivoire plurielle en miniature a célébré avec faste l'anniversaire de cette radio dont l'histoire se confond avec celle du pays. Dans son allocution qui a ouvert la cérémonie, Sally Silué Konaté, directrice de Radio Côte d'Ivoire, par ailleurs présidente du comité scientifique, a exprimé sa gratitude « à toutes les voix » qui ont bercé et continuent de bercer « les Ivoiriens » et « les auditeurs ». « Radio Côte d'Ivoire qui a tant donné à la Côte d'Ivoire, depuis les premières heures de l'indépendance, mérite qu'on le lui rende », a-t-elle soutenu, avant de décliner les grandes articulations de la célébration.

Pendant cinq jours, « Radio Côte d'Ivoire diffusera des émissions spéciales qui ont été concoctées pour tenir les auditeurs en haleine », a-t-elle précisé. L'autre temps fort est l'ouverture de ses portes au grand public, avec des expositions photos et de matériels techniques qui retracent l'évolution technique. Il y aura également des célébrations éclatées dans les villes de l'intérieur avec des émissions, les semaines à venir.

Dans son adresse, Fausséni Dembélé, directeur de la Rti, a mis l'accent sur la qualité du travail abattu par le personnel de la radio depuis sa création: « Radio Côte d'Ivoire est le fleuron des médias nationaux de service public. (...) Sous le triptyque informer, éduquer, divertir, des femmes et des hommes, munis de micros, sont allés par monts et par vaux en quête de substances pour faire vivre l'antenne avec brio ».

Le ministre Mamadou Touré, lisant le discours de son collègue de la Communication qu'il représentait, a dit: « Les relations entre radio Côte d'Ivoire et ses auditeurs sont bien plus qu'une simple relation nouée sur les ondes hautes, ondes moyennes ou modulations de fréquences. Il s'agit d'un lien viscéral porté par au moins deux générations d'auditeurs dont certains se font encore l'écho des hauts faits de journalistes et d'animateurs, ses voix emblématiques qui ont entretenu nombre de foyers en Côte d'Ivoire. »

Puis de conclure par une promesse: « L'obsolescence des équipements de diffusion qui ne vous permet pas d'être écouté partout en Côte d'Ivoire, nous allons y remédier à travers un projet d'investissement qui apportera les meilleures réponses à la problématique de Radio Côte d'Ivoire. L'État fera sa part, il reviendra à Radio Côte d'Ivoire de jouer sa partition dans un environnement de plus en plus concurrentiel ».

A son tour, le ministre Moussa Sanogo, s'exprimant au nom du Premier ministre, a indiqué: « Célébrer soixante ans de Radio Côte d'Ivoire, c'est faire une rétrospective sur l'évolution de notre pays. A l'instar de l'évolution remarquable de la Côte d'Ivoire, Radio Côte d'Ivoire a connu une progression dont on peut être fier. (...) Mes remerciements vont à l'endroit de toutes ces femmes et tous ces hommes qui, de jour comme de nuit, travaillent à faire en sorte qu'il soit toujours agréable d'écouter la radio. Radio Côte d'Ivoire a toujours été un formidable outil d'éducation et de formation des populations à travers ses émissions ». Cette cérémonie a été l'occasion de visionner un film documentaire sur l'histoire de Radio Côte d'Ivoire. Grand moment de réminiscence, ce film a su montrer l'évolution de la radio et les grandes voix qui ont fait sa renommée à travers le pays.

Les prestations musicales de Santé Ngo Hiol, brillante animatrice radio et excellente chanteuse et de Ayidissa ont apporté une note joyeuse à l'événement. La seconde partie de cette journée festive a été un moment de réflexion sur deux panels. Le premier animé par le journaliste Degny Maixent sur le thème: «Radio Côte d'Ivoire, la marque du service public» et le second: «Radio Côte d'Ivoire à l'ère du numérique. Enjeux et perspectives» présenté par Raphaël Sotti, directeur du service informatique de la Rti. Les festivités marquant le soixantième anniversaire de Radio Côte d'Ivoire dureront cinq jours, avec un programme dense, pour dire de belle manière les six décennies de liens forts forgés par la magie des ondes entre une radio et ses auditeurs

###---###

#accroche

À la faveur de son soixantième anniversaire, radio Côte d'Ivoire entend consolider les relations privilégiées qu'elle a tissées avec les Ivoiriens depuis 1961.