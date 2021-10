Cote d'Ivoire: Cohésion sociale/Les jeunes volontaires francophones d'Afrique mènent la réflexion - Jeannot Ahoussou-Kouadio préside la 3e assise aujourd'hui à Yamoussoukro

La Côte d'Ivoire accueille, à compter d'aujourd'hui, les troisièmes assises de la Fédération internationale des réseaux des jeunes volontaires francophones (Firjvf), à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la Recherche de la Paix, à Yamoussoukro.

Jusqu'au 29 octobre, ces jeunes issus de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Burkina Faso, du Mali et du Tchad et bien d'autres pays plancheront sur la cohésion sociale, l'économie sociale et solidaire, sur la diversité culturelle et l'entrepreneuriat agricole dans leur milieu.

Selon Diarrassouba Harouna, Coordonnateur national Côte d'Ivoire et Secrétaire général de la fédération, la rencontre se tiendra sous le patronage du Président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio. Et aura pour but principal de « vulgariser des valeurs fondamentales de la francophonie que sont la paix, la tolérance, la diversité culturelle pour un mieux vivre-ensemble, gage de stabilité sociale. Elle sera aussi l'occasion de présenter les enjeux et perspectives nouvelles qu'offre la Fédération internationale des réseaux des jeunes volontaires francophones aux associations de jeunesse, Ong et société civile de l'espace francophone ».

Ces troisièmes Assises qui réuniront lors de la cérémonie d'ouverture plusieurs personnalités politiques de premier plan, notamment, les ministres Amadou Coulibaly, Ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, parrain de la cérémonie, et le Ministre Bertin Konan Kouadio, en charge de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, auront pour thème général « Le rôle de la société civile dans le processus de réconciliation ».

Cette fédération, sous le leadership des coordonnateurs nationaux des pays susmentionnés, a vu le jour en Novembre 2019 avec pour objectif majeur la promotion des valeurs fondamentales de la Francophonie, à savoir la Démocratie, la Bonne Gouvernance, la Paix et le Vivre Ensemble, l'Environnement, etc. Au travers de ces assises, les coordonnateurs nationaux des pays présents vont valider la charte de la Fédération, asseoir de façon officielle le siège de ladite fédération en Côte d'Ivoire et lancer le plan d'action pour les 5 ans à venir.