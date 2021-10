Cote d'Ivoire: Le Magnific (artiste-humoriste) - "Nous ambitionnons d'ouvrir une école de formation d'humoristes"

interview

Bah Jacques Silver, alias Le Magnific, humoriste de renom, célèbre ses 19 ans de carrière artistique. Baptisé "La fête à Magnific", va fêter une icône de l'humour ivoirien. Ce spectacle se tiendra le 6 novembre 2021 au Palais de la culture de Treichville. En prélude à cette soirée humoristique, Jacques qui rêvait de devenir un footballeur professionnel donne les raisons de ce show annuel.

Pourquoi "la fête à Magnific" ?

"La fête à Magnific" parce que nous avons 19 ans de carrière, c'est vrai que les ivoiriens nous connaissent à partir de 2010, ce qui fait 11 ans. Avant cela nous étions sur le terrain depuis 2002, si on comptabilise tout ça fait 19 ans de carrière. 19 ans dans la vie d'une personne, il faut s'arrêter pour faire un bilan. Pour voir, si ce que tu as emprunté le bon chemin. C'est aussi une occasion d'envisager de nouvelles orientations afin d'adopter une stratégie pour voir si nous sommes sur la bonne voie. Il faut dire que "la fête à Magnific" est un spectacle et non un One Man Show qui réunira tous nos devanciers, mes camarades de ma génération ainsi que nos petits frères qui jouent à la comédie. Il était donc important pour nous d'organiser ce show non seulement pour dire merci à Dieu, au public, qui nous accompagne pendant toutes ces années. Et faire un show inédit et exceptionnel.

Pouvez-vous nous en parler un peu plus de votre parcours d'humoriste, de vigile et de footballeur ?

Nous avons eu un parcours de combattant, de guerrier. La vie ne nous a pas fait de cadeau, mais c'est aussi une grâce pour pouvoir donner des conseils à nos enfants, au public et ceux qui nous suivent à travers nos sketchs. Cette vie nous sert d'expérience et cela nous donne des conseils. Notre parcours doit inspirer les gens à ne pas baisser les bras. Nous avons fait la sécurité, nous avons joué au football, nous avons fait l'école et aujourd'hui c'est dans l'humour que nous excellons. Tout cela nous motive à aller encore plus loin, nous espérons à en parler encore sur la scène le 6 novembre afin de donner de l'espoir aux autres qui sont découragés de la vie face aux obstacles qu'ils rencontrent.

L'humour nourrit-il son homme ?

Oui et à la fois Non. Nous allons commencer par répondre par l'affirmatif. Parce que nous avons quand même des cachets. Lorsque nous faisons des prestations, certaines entreprises nous approchent aussi pour des questions de publicité. Mais également, il y a les difficultés de l'artiste, les réalités de la vie. Nous n'avons pas de cachets énormes contrairement à ce que les gens pensent. Il y a la piraterie qui est un frein à nos activités. Nous avons les mêmes réalités qu'un travailleur ordinaire seulement que nous sommes vus à la télévision. Sinon, en Afrique, en Côte d'Ivoire, le succès médiatique n'est pas égal au succès financier. N'empêche que nous arrivons à nous maintenir et tout est une question d'organisation et du travail bien fait.

Qu'avez-vous fait en termes de réalisations de projets?

Nous en avons beaucoup de projets, les choses se font avec le temps et comme, je l'ai dit plus haut, les choses se font avec les réalités existentielles. Nous avons déjà commencé la formation des jeunes. Nous avons un festival annuel à notre actif, nous avons les awards du rire « Le merci festival » qui se tient chaque décembre (fête de fin d'année). "Merci festival" et "enjaillement du rire", festival du rire à l'ivoirienne en abrégé "Merci" qui se tient chaque 29 et 30 décembre. Nous ambitionnons d'ouvrir bientôt une école de formation d'humoristes. Nous avons beaucoup de projets, mais toute est une question de temps, on va aller étape par étape et quand cela va se déclencher vous le saurez.

Quels conseils pour la jeune génération pour qui vous êtes un modèle ?

Ils sont très talentueux, mais je veux leur dire que le talent seul ne suffit pas. Le respect, l'humilité, la discipline, la passion et la flamme de l'humour en soi d'abord. D'abord, il ne faut pas venir à l'humour parce que vous avez été renvoyés de l'école ou parce qu'il n'y a pas de travail. Il faut venir par amour, par passion et ensuite les moyens financiers viendront. Enfin, à ces jeunes qui nous voient comme des modèles, ils iront plus loin que nous à condition qu'ils soient disciplinés, respectueux et surtout travailleurs. Ils sont talentueux. Ils doivent avoir des comportements pour parachever leur ascension et j'ai confiance en ces jeunes. J'ai la chance de partager la scène, les coulisses, les loges avec eux, pour leur donner des conseils et ces jeunes nous donnent des idées dans le cadre du travail, donc c'est juste l'humilité, la discipline, le respect et le travail qui feront la différence. Il est donc important pour nous d'organiser ce show.