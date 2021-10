Ile Maurice: Réouverture - 82 % de touristes parmi les 42 379 passagers

Alors que 52 677 sièges étaient disponibles, 42 379 passagers, arrivés à bord de 13 différents transporteurs, ont foulé le sol mauricien du 1er au 21 octobre. Airport Terminal Operations Ltd (ATOL) dresse un premier bilan des mouvements à l'aéroport de Plaisance. 82 %, soit 34 579 des 42 379 passagers, étaient des touristes. Les 18 % restants représentaient 18 000 Mauriciens.

22 539 passagers, soit 53 %, ont réservé dans un hôtel. 19 693, à savoir 47 %, ont opté pour des résidences touristiques alors que 147 ont été dirigés en quarantaine. Autre constat : le hub privilégié jusqu'ici reste Dubaï, avec 10 583 voyageurs qui ont préféré voyager via la compagnie Emirates. Cette dernière a atterri 22 fois à Plaisance en trois semaines. S'ensuivent alors les arrivées en provenance de Paris Charles de Gaulle avec 6 976 passagers, St Denis-La Réunion, avec 6 029 passagers, London Gatwick, 4 357. Les autres étaient en provenance de Francfort (3659), Johannesbourg (2 731), Istanbul (2 402), Zurich, (1 730), Riyadh (1 124), London Heathrow (813), Nairobi (705), Mumbai (513), Les Seychelles (398) et Bruxelles (359).

Notre Air Mauritius nationale qui sort à peine de l'administration volontaire a effectué 43 vols transportant 9 880 passagers. Pour le même nombre de vols, Air Austral a acheminé 4 330 personnes. Ces trois dernières semaines, British Airways a de son côté atterri 14 fois à Plaisance, transportant un total de 4 357 vacanciers, résidents et autres. Condor, Turkish Airlines et Saudi Arabian Airline ont chacun effectué neuf vols sur Maurice durant la période concernée. Et Air France, sept. Edelweiss Air, Eurowings/Aus- trian et Kenya Airways, six, Air Seychelles, quatre et Air Belgium, deux. Si durant la première se- maine l'aéroport international a vu 45 vols, ce nombre a augmenté durant la deuxième semaine avec 69 vols pour descendre à 66 vols la troisième semaine.