Congo-Kinshasa: Bilan de 100 premiers jours du Directeur Général/Congo Airways - Pascal Kasongo livre les grands axes de ses réalisations

Aux commandes de la compagnie nationale aérienne Congo Airways S.A, depuis le 30 juillet 2021, de suite de la nomination par l'arrêté ministériel signé par la Ministre du Portefeuille en date du 15 juillet 2021, le nouveau Directeur Général Pascal Kasongo Mwema s'est entretenu ce mardi 26 octobre 2021 avec la presse nationale et internationale afin de présenter ses réalisations après 100 premiers jours passés au gouvernail de cette compagnie.

Accompagné du Directeur Général Adjoint, Jean-Claude Mubenga Tshamala , et du Commandant des Opérations de Congo Airways S.A, le Commandant Pilote Jules Mangala, et des cadres de la compagnie, Pascal Kasongo a reconnu, au terme d'un état des lieux effectué avec l'ensemble de son équipe, les énormes pesanteurs auxquelles étaient confrontées Congo Airways, les procédés qu'ils ont mis en place pour s'en sortir progressivement et les ambitions qu'ils caressent pour rendre cette compagnie plus compétitive et plus attrayante en termes des personnes qui leur accorderont le crédit pour atterrir dans toutes les grandes métropoles de l'Afrique et du monde.

Pesanteurs

Tout d'abord, a-t-il dit, c'est la pesanteur de conception selon laquelle Congo Airways se privilégiait d'être une entreprise publique, mais ne promouvait guère son volet commercial, en priorisant la qualité de leurs services, tout aussi important pour sa croissance. Qualifiant cela "d'un péché par orgueil", il a indiqué son vouloir et sa détermination à corriger cette erreur qui ralentit l'élan de progression de sa société.

Comme deuxième pesanteur, il a évoqué le large éventail des charges élevées qu'il a diagnostiqué, une fois à la tête de Congo Airways. En synergie avec ses services, déclare-t-il, ils ont décidé de la suppression de quelques-unes de ses charges et la compression d'autres afin de réduire les dépenses sans retour sur investissement et maximiser les budgets financiers sur des facteurs prépondérants à la croissance financière de l'entreprise.

Par la suite, comme troisième pesanteur, il a relevé la problématique de la Covid-19, pandémie mondiale, qui a ralenti et suspendu les activités commerciales de toutes les compagnies aériennes du monde, Congo Airways S.A ne faisant pas exception à la règle. En effet, renchérit-il, depuis l'annonce de la réouverture des aéroports et la reprise des vols nationaux et internationaux, Congo Airways S.A se focalise à rattraper ce retard qui lui a été préjudiciable, précisément au courant de l'année 2020.

Devant les professionnels des médias, Pascal Kasongo Mwema a aussi souligné d'autres pesanteurs, à l'instar des retards de vols de leurs Airbus et Aéronefs.

Nouvelle vision

Interrogé sur la question de sa feuille de route tracée, Pascal Kasongo Mwema a affirmé qu'elle s'articule particulièrement sur le défi de faciliter les mouvements des biens et des personnes sur l'étendue de la République, vecteurs du développement de l'essor économique. Pour y arriver, dit-il, il faudra avant tout désenclaver le pays en lui dotant des infrastructures adéquates, car «la République Démocratique du Congo est un pays continent». En clair, une double mission pour Congo Airways S.A.

Opportunités à saisir

Dans sa politique à faciliter le déplacement des personnes et des biens sur toute l'étendue de la République, le nouveau DG Kasongo s'est félicité que Congo Airways est la seule compagnie en RDC à atteindre des zones reculées, non convoitées par les compagnies concurrentes. Des destinations comme Gemena et Mbandaka ont été mentionnées dans ses propos.

«Congo Airways n'est confrontée à aucune concurrence sur le marché domestique... Les autres compagnies aériennes se contentent d'atterrir dans les grandes villes», s'est-il exprimé.

Sur le plan régional et international, Pascal Kasongo a garanti de sa détermination à faire de Congo Airways S.A une compagnie aérienne sollicitée par tous, atterrissant partout, et satisfaisant tous. En vue de relever ce défi, il dit travailler avec toute son équipe afin d'atteindre les grands standings internationaux des matériels et service client, en s'évaluant en permanence avec les grandes compagnies du monde.