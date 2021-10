Sénégal: « Macky Sall recommence dans la mal gouvernance territoriale », Mamadou Lamine Diallo de Tekki sur les locales 2022

« Macky Sall prend les mêmes et recommence dans la mal gouvernance territoriale » pour les élections locales. Tel est la conviction du député Mamadou Lamine Diallo, Président du mouvement Tekki, qui se prononçait sur la liste des investis de la coalition majoritaire Bennoo Bokk Yaakaar. Une liste pourtant non encore officielle.

Pour le député de l'opposition qui s'exprimait dans sa Questekki du mardi 26 octobre 2021, « Macky Sall est satisfait de ses maires et présidents de Conseil départemental (PCD) BBY. Il a déjà prolongé leurs mandats de deux ans et les propose comme candidats aux élections locales de 2022 ».

Conséquence, dira-t-il, « On prend les mêmes et on recommence dans la corruption, le clientélisme, la spéculation foncière et la mal gouvernance territoriale. Ces élus locaux sont impopulaires ».

Toujours dans son réquisitoire, Mamadou Lamine Diallo de Tekki fera remarquer : « En face, il sait qu'il a piégé, avec l'aide du dialogue politique, l'opposition, en imposant la règle du candidat maire ou PCD. Et, comme à son habitude, son régime va soutenir en douce plusieurs coalitions prétendues citoyennes ou politiciennes opportunistes. C'était déjà le cas aux législatives de 2017 ».

Et le député de conclure pour le déplorer : « La vie est dure. Pas d'emplois, pas de revenus réguliers et les prix augmentent. Être maire ou PCD donne des revenus. La compétition est âpre. La gouvernance démocratique de proximité qui met en avant le sens de l'intérêt général, la compétence, est reléguée en arrière ». Or, dans le même temps, dit Mamadou lamine Diallo, « En tous cas, on a constaté que le terrorisme dans le Sahel progresse dans des zones où les communes sont mal gérées. Faisons attention aux zones de Tambacounda et de Kédougou, plutôt que de chercher à étouffer D Media ».