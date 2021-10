Sénégal: Santé - Dépistage du cancer du sein gratuit pour des familles du Ministère de l'Intérieur

Dans le cadre de la campagne Octobre Rose, la division formation du ministère de l'Intérieur, en partenariat avec le service social de la direction de l'administration générale et de l'équipement (Dage) a organisé, le week-end dernier, une journée de consultations médicales gratuites en faveur des femmes et familles d'agents dudit ministère.

Le Cancer du sein et du col de l'utérus constitue une problématique majeure et font partie des maladies prioritaires dans le cadre de la prise en charge de la santé publique. C'est ainsi qu'en guise de contribution à l'atteinte des objectifs visés par la campagne Octobre Rose initiée par la ligue sénégalaise de lutte contre le cancer (Lisca), le service de formation du ministère de l'intérieur en partenariat avec le service social de la Dage a initié cette activité de consultations médicales gratuites dans les locaux dudit ministère.

Au cours de cette journée, 120 femmes officiant dans cette institution et d'autres femmes d'agents du ministère ont bénéficié d'une séance de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus y compris la méthode de la palpation. Directeur de l'unité de radiologie, Dr Ibrahima Diakhaté a précisé que l'objectif est de réduire les délais de prise en charge de ces pathologies. Il est d'avis que tout le monde doit s'y mettre pour que cette activité soit pérenne et accessible à toutes les couches de la société.

Chef du service de formation au ministère de l'intérieur, Marième Ndiaye Sy a souligné le caractère dangereux du cancer du sein et du col de l'utérus. Elle précise que la prise en charge est coûteuse. C'est la raison pour laquelle, elle considère que les femmes doivent massivement aller se faire dépister pour que celles qui en sont confrontées sans le savoir puissent avoir des chances de guérir à temps. Mme Sy a ajouté que cette activité a même été précédée par deux journées de formation et de sensibilisation sur les techniques de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus du 15 au 17 octobre dernier.