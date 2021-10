Sénégal: Un exercice de simulation du Plan national de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des aliments, mercredi

Thiès — Un exercice de simulation sur le terrain du Plan national de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des aliments (PNRUSSA) est prévu mercredi à Thiès, a appris l'APS.

Cet exercice pour l'opérationnalisation du PNRUSSA s'inscrit dans le cadre du projet "Amélioration des capacités de surveillance intégrée et de réponses aux urgences de sécurité sanitaire des aliments au Sénégal et au Burkina Faso".

Ce projet est financé par le Grand-Duché de Luxembourg et mis en œuvre par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) sous le leadership du ministre en charge de la Santé et de l'Action sociale.

Le Plan national de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des aliments a été élaboré, afin de permettre au Sénégal d'avoir une meilleure maîtrise des crises sanitaires d'origine alimentaire.

"Au Sénégal, les maladies d'origine alimentaire sévissent de façon récurrente et cet état de fait est accentué par de nombreux facteurs parmi lesquels la prolifération des aliments vendus sur la voie publique, les changements notés dans les habitudes alimentaires, les modes de préparation, de transformation et de conservation, la mondialisation des échanges, etc.", avait dit lundi Mamadou Ndiaye, expert en sécurité sanitaire des aliments, dans son discours lors de la cérémonie officielle de lancement de l'exercice.

M. Ndiaye représentait Gouantoueu Robert Guei, coordonnateur du Bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest et représentant de la FAO au Sénégal.

Selon lui, les maladies d'origine alimentaire et les évènements ayant une incidence sur la sécurité sanitaire des aliments, tout le long de la chaîne alimentaire, "demeurent une cause importante de morbidité dans le monde et de manière plus accrue dans les pays en développement".

Selon l'OMS, environ 137.000 décès ont été recensés en Afrique en 2015, représentant le 1/3 de la mortalité mondiale due aux maladies d'origine alimentaire.