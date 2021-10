Congo-Kinshasa: Visite de courtoise à la fédération de Selembao/CENI - L'Honorable Batumona appelle la population à préparer les élections

L'Honorable Laurent Batumona a reconnu la position stratégique de la Commune se Selembao dans la ville de Kinshasa. Il a rappelé le travail que le MSC fait pour la population. Les efforts ont été fournis pour la réhabilitation de l'avenue Elengesa. La réhabilitation des écoles et autres actions sociales sont menées pour assouplir les charges sociales. Aux côtés du président Interfédéral de la Funa, Mr Hervé et certains députés venus du Kasaï Central il a évoqué les efforts inlassables du Président de la République pour l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Le Fonds monétaire est de retour en RDC avec un appuie de 2,5 milliards. En plus, 500 millions de dollars seront affectés dans le domaine social. L'entérinement de Denis Kadima a été salué par le MSC.

Le MSC ne croise pas ses bras pour soutenir les actions du Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tellement il joue son rôle de redresser le pays sur le plan social avec beaucoup de courage. La base de Selembao a réitéré son soutien inconditionnel à l'Autorité morale du MSC et à son soutien aux actions du Président de la République : "Nous vous désignons comme candidat président de la République en 2028 pour concrétiser la vision du changement de notre pays".

Prévue il y a deux semaines, compte tenu de l'agenda de l'Honorable Laurent Batumona, cette visite de courtoisie s'est concrétisée le samedi dernier à Selembao. D'entrée de jeu, il a présenté quelques membres de son parti qui sont restés fidèles. Dans sa prise de parole, l'Honorable Batumona a présenté Félix Tshisekedi comme le Président de la République qui a du poids. Il a depuis 2019 travaillé pour restaurer la RDC. Sa vision de l'Etat de Droit fait son chemin pour que chaque congolais fasse un travail que l'Etat lui a confié. C'est ainsi que le MSC, allié de l'UDPS, nous devons être vigilants pour dénoncer les antivaleurs qui détournent l'argent de l'Etat. A cet effet, il a félicité l'Inspection Générale des Finances pour le travail qu'il est en train d'abattre. Il a fait savoir à la foule venue l'écouter que Félix Tshisekedi travaille sérieusement.

Il a fait venir le Fonds monétaire international dans notre pays. Dans ses escarcelles, le FMI a amené une bagatelle somme de 2,5 milliards de dollars américains pour renflouer la caisse de la Banque centrale afin de supporter la balance de paiement. Il y a aussi 500 millions de dollars américains affectés au social du peuple congolais pour la construction des infrastructures scolaires, hospitalières et routières dans le but d'en finir avec les embouteillages. Une boucle routière qui va encercler la ville de Kinshasa sera construite. A cela s'ajoute la construction des avenues parallèles pour désengorger les communes. Dans sa vision, Félix Tshisekedi envisage la construction des voies ferrées dans la ville de Kinshasa. Dans cette vision sociale, il y a déjà ce qui est fait notamment, le prix de billet d'avion qui est au rabais actuellement. Il se bat pour arracher notre économie des mains des étrangers. C'est un grand travail qui nécessite votre accompagnement, a-t-il invité la base.

Il a, toujours dans son mot, abordé la question de la Commission Electorale Nationale Indépendante. Il a rappelé le retard que les confessions religieuses ont délibérément causé. Au peuple de Selembao il a fait savoir les confusions entretenues durant deux mois pour choisir celui qui devrait diriger la Ceni et remplacer Corneille Nangaa. : "Le Président a accepté le rapport de l'Assemblée nationale qui a présenté Denis Kadima comme président de la Ceni. A ce sujet, il a appelé le MSC Sélembao à soutenir cette page des élections qui vient de s'ouvrir. Pour être plus proche de la Population, il a annoncé la subdivision de la Fédération de Selembao en 5 sous-fédérations. Fédération de Selembao I ; Selembao II, Selembao III, Selembao IV et Selembao V. Il a recommandé une forte mobilisation et la sensibilisation des jeunes pour appeler la population à adhérer au Parti. A cette occasion, il a fait savoir la nouvelle mise en place des structures du Parti. Une mention spéciale a été faite à la Ligue provinciale des Femmes de Selembao.

Une visite que les militants de selembao ont appréciée pour que la population du MSC Selembao soit un atout à l'heure des élections. A la faveur de ce rapprochement, tous les cadres du MSC sont déterminés à se ranger derrière Félix Tshisekedi et Laurent Batumona. Plus de 500 nouveaux adhérents ont acheté des cartes de membre.