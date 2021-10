Congo-Kinshasa: Une prestation de serment placée sous le signe de sincérité/CENI - Denis Kadima promet des loyaux services fondés sur l'impartialité et le respect de la Constitution

Une étape importante du chemin menant vers les prochaines échéances électorales vient d'être franchie. Après l'entérinement à l'Assemblée nationale et l'investiture par le Président Félix Tshisekedi Tshilombo, ce mardi 26 octobre 2021, à la Cour Constitutionnelle, que Dénis Kadima Kazadi, le tout nouveau Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), ainsi que tous les autres membres du bureau entrant de cette Institution d'appui à la démocratie ont prêté serment devant le Président de cette haute Cour, entouré de quelques Juges.

Au cours de cette cérémonie mémorable qui a connu la participation de plusieurs personnalités dont le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le Président du Sénat, Bahati Lukwebo, du Président sortant, Corneille Nangaa et tant d'autres, le successeur de Corneille Nangaa a fait ses vœux d'accomplir fidèlement sa mission pour l'intérêt supérieur de la Nation. Veste bien cousue, main droite légèrement suspendue en l'air, Denis Kadima a promis, à haute et audible voix, de ne jamais s'engager dans une voie susceptible de fissurer les principes sacrés de la CENI qui reposent sur la transparence, la neutralité, l'indépendance et l'impartialité. Ce, pour des élections crédibles, transparentes et apaisées en République Démocratique du Congo.

«Moi, Denis Kadima Kazadi, Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, je jure sur l'honneur de respecter la Constitution et les lois de la République Démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement mes fonctions de membre de la Commission Electorale Nationale Indépendante. Je prends l'engagement solennel de n'exercer aucune fonction susceptible de nuire à l'indépendance, à la neutralité, à la transparence et de l'impartialité de la Commission Electorale Nationale Indépendante, de garder les secrets de délibération et du vote, même après la cessation de mes fonctions, de ne briguer aucun mandat électif aux échéances en cours même si je ne fais plus partie de la Commission Electorale Nationale Indépendante», a déclaré Dénis Kadima à Dieudonné Kaluba, Président de la Cour constitutionnelle, qui a pris acte de cet engagement devant la Nation tout entière.

A la suite du numéro 1, les 11 autres membres de la nouvelle équipe ont promis, à tour de rôle, devant le Président de la Cour constitutionnelle, de servir leur cher et beau pays dans ce même esprit patriotique. Fini cette phase importante, tous les membres du bureau entrant sont attendus, dans un délai de trente jours, toujours à la Cour constitutionnelle, pour déclarer leurs patrimoines en ce début de mandat.

Que faut-il retenir du Nouveau Patron de la CENI ?

Composé au stade actuel de 12 membres, en attendant les 3 restants pour afficher complet, le bureau entrant de la Commission Electorale Nationale Indépendante regorge de fins experts aux parcours et expériences professionnels indéniables. Porté à sa tête, Dénis Kadima, 60 ans, est un expert de renommée internationale avec plus de 30 ans d'expérience en matières électorales. Sénior en élections, démocratie, bonne gouvernance, cet homme sur qui reposent les espoirs est également expert en planification stratégique et opérationnelle ainsi qu'en gestion axée sur les résultats pour des processus transparents, crédibles et conformes au cadre légal tant sur le plan national qu'international. Il ne reste plus que la cérémonie de remise-reprise avec son prédécesseur avant d'activer la machine des préparatifs proprement dits du processus électoral.

