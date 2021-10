Afrique: Le Gabon refait son adhésion au sein de l'ITIE

Libreville, le 25 octobre 2020 - Après le dépôt du dossier de candidature le 11 août dernier, le Conseil d'administration de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) a acté le 21 octobre dernier, la ré-adhésion du Gabon à cette norme internationale lors de son Conseil d'administration.

Ce retour à l'ITIE permettra d'améliorer la transparence dans la gestion des revenus tirés de l'exploitation des ressources minières, gazières et pétrolières. Rappelons que la préparation du dossier de candidature avait connu une accélération au cours des derniers mois, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'accélération de la transformation (PAT).

L'implémentation de la norme ITIE favorisera le renforcement de la bonne gouvernance au Gabon en mettant en cohérence les flux du secteur extractif et les mécanismes qui, une fois valorisés, seront mobilisés pour satisfaire les besoins des populations. Elle fixe un cadre de certification de la quantité d'informations rendues publiques et permettra à l'Etat d'optimiser les recettes tirées de l'exploitation des ressources minéralières, pétrolières et gazières.

A cet effet, la norme ITIE constitue un gage de partenariat gagnant-gagnant.

Aussi, la ré-adhésion du Gabon à l'ITIE, fruit de la volonté et des efforts du Président de la République S.E. Ali Bongo Ondimba, permettra d'attirer un nouveau panel d'investisseurs et incitera davantage de partenaires au développement à accompagner le Gabon dans la réalisation des projets tournés vers le développement durable et humain, donc au bénéfice des populations.

L'amélioration de l'attractivité des secteurs extractifs favorisera la croissance des investissements, avec un impact positif sur la création d'emplois et de facto, la montée en puissance de la main d'œuvre qualifiée.