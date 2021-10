Sénégal: Investiture de Yewwi Askan Wi à St-Louis - Le Fsd-BJ rejette le procès verbal

Dans une note parvenue à notre rédaction, le Directoire national du Fsd-Bj dit rejeter le procès verbal de la commission départementale d'investiture de Saint-Louis, pour le compte de la coalition Yewwi Askan Wi.

Il est indiqué dans la note, « le procès verbal a malgré les protestations, délibérément violé les règles et procédures édictées par la coalition Yewwi Askan Wi ». Selon le communiqué, «les règles et procédures interdisent tout vote ou initiative similaire dans le choix des candidats. En cas de non consensus comme ce fut le cas à Saint louis, le PV devra juste le spécifier et laisser au Conseil de Médiation et d'Arbitrage (CMA) le soin de trancher la question».

Le Directoire national du Fsd-Bj affirme que «la quasi-totalité des partis cités dans ce fameux PV l'ont récusé dès qu'ils en on été informé». Il souligne par ailleurs rester à la disposition de la coalition Yewwi Askan Wi et de son CMA pour un arbitrage rigoureux et sans complaisance, dans le but de faire triompher la liste de Yewwi Askan Wi à Saint-Louis.