Congo-Brazzaville: Covid-19 - Dix ambulances médicalisées pour faciliter la mobilité des agents de santé

Le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a réceptionné, le 26 octobre à Brazzaville, de la Banque mondiale, dix ambulances médicalisées et un véhicule de transport de médicaments. Ces moyens roulants, d'une valeur de 414 millions F CFA, vont faciliter l'intervention médicale du personnel soignant dans la prise en charge des cas de covid-19.

Le matériel reçu est composé de dix ambulances médicalisées et d'un véhicule de transport de médicament flambant neuf. Il a été financé par la Banque mondiale à hauteur de 11 310 000 dollars américains, soit environ 414 millions F CFA. Ces moyens roulants sont acquis dans le cadre du Projet de riposte d'urgence Covid-19 (Pruc-19), mis en œuvre depuis le 4 juin 2020 entre le gouvernement et l'Unicef. Ils seront affectés dans quelques hôpitaux de base et de districts sanitaires du pays.

Ces véhicules sont destinés, entre autres, à l'hôpital de référence de Talangaï pour Brazzaville ; l'hôpital de référence d'Impfondo ; l'hôpital de base de Ouesso ; les Centres de santé intégrés de Siafoumou à Pointe-Noire, ceux d'Epéna, de Bétou-Enyellé dans le département de la Likouala ainsi que celui d'Ignié dans le Pool.

« Le matériel roulant que nous remettons ce jour au gouvernement, d'une valeur d'environ 414 millions de F CFA, est composé de dix ambulances médicalisées et d'un véhicule de transport de médicaments et des produits médicaux. L'unité de coordination du Pruc, qui vise à renforcer les actions du gouvernement en matière de lutte contre la covid-19, reste convaincue que ce matériel va, tant soit peu, améliorer l'intervention des agents de santé », a indiqué Jean-Pierre Okandzé-Elenga, coordonnateur du Pruc.

Réceptionnant ces ambulances, en présence des représentants des agences du système des Nations unies, des cadres de son département et des directeurs départementaux des soins et services de santé, le ministre de la Santé et de la Population s'est réjoui du prêt de la Banque mondiale.

« Dans un contexte mondial marqué par l'urgence sanitaire due au coronavirus, la Banque mondiale a concédé au Congo un prêt concessionnel de onze millions trois cent mille dollars américains. Celui-ci permettra de satisfaire les besoins de santé publique dans le pays et de renforcer des actions du gouvernement dans la prévention, la surveillance épidémiologique, la détection précoce et la confirmation des cas », s'est réjoui Gilbert Mokoki.

Il a précisé que l'acquisition de ces moyens roulants rentre dans le cadre de l'opération "Coup de poing" et permettra de contribuer à l'amélioration de la prise en charge des malades. Il a souhaité que ceux-ci soient utilisés à bon escient.