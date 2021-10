Congo-Kinshasa: Diplomatie - Félix Tshisekedi en visite d'Etat en Israël

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, séjourne depuis quelques jours en Israël dans le cadre d'une visite d'État. Accompagné de la première dame, Dénise Nyakeru Tshisekedi, le numéro un congolais est à sa première visite officielle dans ce pays depuis son accession à la magistrature suprême.

Le président de la République démocratique du Congo (RDC) et président en exercice de l'Union africaine (UA) a été reçu en audience au palais présidentiel israélien, le 27 octobre, par le président Herzog. Le décor protocolaire était de grande réception. Hymnes nationaux et honneurs militaires ont été de mise pour un chef de l'état en visite officielle. Après le tête-à-tête, les deux chefs d'Etat se sont exprimés à tour de rôle. Le président israélien a salué le leadership du président congolais qui, selon ses dires, incarne un avenir radieux pour l'Afrique en général et pour la RDC en particulier. Il a souligné la particularité des relations existant entre Jérusalem et Kinshasa. Isaac Herzog a dit son admiration pour la RDC, que son père Herzog, sixième président de la République de l'histoire de l'Etat hébreux, et sa mère avaient visité en 1964. Il a, en outre, souligné avoir l'espoir que le président Félix Tshisekedi va concrétiser sa promesse de l'ouverture d'une représentation diplomatique de l'État hébreux à Kinshasa. En plus, il a dit compter sur lui en vue de faire avancer le dossier d'observateur d'Israël au sein de l'UA.

Prenant la parole à son tour, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo a mis l'accent sur le caractère particulier de la Terre Sainte et que sa présence sur les lieux était une bénédiction pour le peuple congolais. Cette visite, a-t-il ajouté, entre aussi dans le cadre du renforcement du partenariat entre les deux pays dans les domaines diversifiés, dans la mesure où Israël a réalisé des performances qui constituent un modèle de développement pour la RDC. Poursuivant son intervention, le chef de l'État congolais a fait allusion aux domaines qui vont compter pour amorcer des rapprochements. Il s'agit notamment des infrastructures, de la sécurité, de l'environnement, de l'agriculture et le numérique.

À propos des relations avec Israël, Félix Tshisekedi a fait savoir que le monde change. Aujourd'hui, Israël n'est plus considéré comme ennemi par ses voisins et, pour preuve, quelques pays frontaliers rétablissent des relations diplomatiques avec Jérusalem. « Combien, à plus forte raison, Kinshasa n'en ferait-il pas ? », s'est-il interrogé. Le garant de la nation congolaise a révélé l'émotion et l'émerveillement qu'il a eu à Caphernaum, en découvrant la carte de la RDC gravée sur le sol. C'est une preuve que le peuple congolais se sent proche du peuple israélien. Les deux présidents ont promis de se revoir très bientôt.

Félix Tshisekedi fait Docteur Honorius Causa

Le Collège académique Netanya a remis au président Félix Tshisekedi-Tshilombo le diplôme Honorus Causa au cours d'une cérémonie qui a eu lieu au centre académique de cette université francophone située au centre de la ville de Netanya. Cette cérémonie a été marquée par la présence des sommités académiques et de deux ministres congolais dont Kabanda de la Défense et Patrick Muyaya de la Communication et Médias.

La remise du diplôme honorifique a été ponctuée par des applaudissements à l'honneur du chef de l'État congolais vêtu en toge pour la circonstance. Il s'agissait pour lui de la première reconnaissance académique deux ans après son mandat. A noter que le Campus francophone du Collège académique de Netanya est le seul institut universitaire israélien de culture francophone.

Il s'agit de la plus haute distinction universitaire octroyée aux différentes personnalités par rapport à leur parcours. Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo est considéré comme l'ami fidèle du peuple d'Israël et le diplôme lui a été remis en reconnaissance de sa démarche courageuse et innovatrice amorcée afin de changer le destin de l'un des plus grands pays d'Afrique, et au fait qu'il joue un rôle crucial pour le développement intégral de tout le continent africain. L'université compte créer en RDC un centre d'énergie, d'agriculture, de l'écotourisme, du transport et des voies de communication.

Visite au Musée Herzl

Le Musée Herzl, au cœur de Jérusalem, a eu un visiteur exceptionnel en la personne du président Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo. Avec son épouse, Dénise Nyakeru Tshisekedi, ils ont déposé leur gerbe de fleurs avant de signer le livre d'or dudit musée. Le Musée Herzl, inauguré en l'honneur du centenaire du décès de Théodore Herzl, permet aux visiteurs de se pencher sur la vie et l'œuvre du fondateur du mouvement sioniste moderne. Il est situé sur le Mont Herzl, à proximité de la tombe de Herzl et de celles de nombreuses figures de proue de l'État d'Israël, et également proche du cimetière national des soldats qui ont sacrifié leur vie au profit de la nation.