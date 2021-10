Congo-Kinshasa: A l'écoute de la base/Udps - Déo Bizibu rassure les combattants de l'étranger

C'est dans le cadre de ses prérogatives que le Secrétaire Général Adjoint en charge des questions politiques et administratives du parti politique Union pour la Démocratie et le Progrès Social, Udps en sigle, Déo Bizibu était le week-end dernier devant les combattantes et combattants à l'hôtel Africana Palace.

Une rencontre de routine pour le Chargé des questions politiques et administratives du parti présidentiel, lui qui s'adonne toujours au sondage afin de faire parvenir les demandes et/ou doléances de la base à la direction politique du parti. Après ses multiples rencontres avec d'autres couches du parti cher au président de la République, Déo Bizibu a été interpelé par ces membres forts de l'Udps vivant dans différents pays, tant en Europe, en Amérique, en Asie mais aussi, ceux des certains pays africains se retrouvant dans la capitale Kinshasa.

«Comme Secrétaire national chargé des questions politiques et administratives, j'ai invité les compatriotes de la diaspora, les combattants de l'Udps venus des pays étrangers et se trouvant à Kinshasa pour échanger avec eux, comme je le fais à chaque fois que je suis à l'intérieur du pays. Certains d'entre eux m'ont interpellé sur la marche du pays, la marche du parti et j'ai jugé bon de les appeler aujourd'hui pour que nous puissions échanger », a déclaré Déo Bizibu devant la presse.

«Pour moi, cette rencontre a été juste une séance d'écoute. Diriger un grand parti comme l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, la direction politique doit être à l'écoute, savoir comment sont les combattants du parti, connaitre leurs soucis et surtout leurs attentes », a-t-il ajouté.

Brièvement, selon lui, sa mission politique était de les écouter, dans le cadre de ses attributions, en tant SGa chargé des questions politiques et administratives du parti. A l'issue de cette rencontre, un document rassemblant toutes les doléances des participants, combattants sera remis à la direction politique du parti pour une prise de connaissance.

«Mais, globalement, ce sont les mêmes demandes que les combattants et cadres du parti, au niveau interne. Leur souhait est de voir le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo gagner facilement les élections en 2023 et surtout, avoir la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat pour gérer ce pays selon le projet de société de l'Udps. Qu'en 2023, nous ne soyons pas en train de négocier avec d'autres alliés. Ils ont besoin qu'en 2023, le Président de la République dirige le pays comme il faut et pour que le changement tant attendu par des milliers des congolais, et promis par Feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba soit visible», a chuté Déo Bizibu.

Il revient de souligner que cette rencontre a été une occasion franche pour les différents membres du parti présidentiel venus de la diaspora de converser sans crainte ni tabou avec le Secrétaire Général adjoint, Déo Bizibu.