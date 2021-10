Congo-Kinshasa: Spectacle à l'église AMEN/Apôtre Léopold Mutombo cède une portion de son onction au prophète Joël Francis Tatu !

Du jamais vu dans l'église du Christ en République Démocratique du Congo. L'Apôtre Léopold MUTOMBO KALOMBO, un des doyens et grands hommes de Dieu du pays, a accepté de céder une partie de son onction divine à Francis Joël TATU, un jeune prophète réputé au niveau international, que Dieu a élevé en toute puissance et dignité en Afrique.

C'était une démonstration trans-dimensionnelle dont seuls les vrais initiés ont saisi la grandeur, la quintessence et surtout la valeur spirituelle de cette cérémonie.

Donc, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, ont vécu une histoire entre les deux serviteurs de Dieu, le dimanche 24 octobre, au cours du culte de célébration au temple du Ministère AMEN.

Léopold Mutombo a reçu, à la grande surprise de ses fidèles, la visite de Joël Francis TATU, président de la Mission Apostolique et Prophétique pour le Réveil, (M.A.P.R).

Très humble, le prophète congolais est venu assister au culte de l'église Amen sur 8ème Rue/Industrielle dans la commune de Limete.

A tout Seigneur, tout honneur, dit-on. Sa présence a été ovationnée par les croyants ainsi que les responsables de cette église qui ont exprimé leur considération et soutient au Ministère de Joël Francis TATU.

Sur le plan cérémonial, renseigne-t-on, on retiendra que le leader du Ministère AMEN a procédé à une prière efficace, inspirée et soutenue par les paroles de bénédictions et de sagesses en faveur du jeune prophète.

A l'occasion, Joël Francis TATU s'est incliné devant le Dieu de Mutombo à qu'il se confie en toute humilité devant son Serviteur.

Spirituellement, cette étape de consécration a été marquée par l'attitude et la concentration manifestées par l'Apôtre MUTOMBO KALOMBO. L'homme de la "visitation divine" a transféré des valeurs intrinsèques et spirituelles pour renforcer le travail et la mission prophétique de son serviteur Joël Francis TATU.

Comme les images le montrent, une journée historique et sacrée qui a été caractérisée par des paroles inspirées et profondes de l'Apôtre Léopold MUTOMBO.

La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a, dit-on. Le visionnaire de l'AMEN a partagé avec le jeune prophète ce qu'il a reçu du Christ, à travers la prière d'impositions des mains et le déversement de l'huile d'onction.

«A Jésus Christ le Maître de la moisson et la tête du Corps du Christ soit rendu toute la gloire pour l'avancement de ses desseins sur la terre en ces temps de la fin. Amen».

C'est par cette parole engagée que la consécration a été sanctionnée après plus de dix minutes de prière forte remplie de l'esprit adressée à Dieu que son humble serviteur Joël Francis TATU a reçu l'onction d'un ancien et grand Pasteur comme LMK qui a fait ses preuves dans l'évangile dans le monde entier.

Ce qui est sûr, l'apôtre MUTOMBO a toujours cru à l'appel du prophète Francis TATU qui a sacrifié toute sa jeunesse pour témoigner et enseigner la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois, à l'humanité.

Pour ceux qui ne le savent pas, Joël Francis TATU est un prédicateur dynamique et charismatique doté d'un message prophétique clair et puissant pour cette génération.

Il est né et formé spirituellement sous l'autorité apostolique du couple Mwamba Mbuyi et Marcel Bopeya au sein du Ministère International Deborah Kinshasa.

Il reçoit l'appel au ministère par une parole prophétique et imposition des mains de l'Apôtre Freddy Decoster de l'Eglise Protestante Baptiste de Honfleur (France), lors d'une croisade d'évangélisation le 08 Février 1998.

Il est ensuite sous la direction du ministère évangélique pendant six ans jusqu'à ce que le Seigneur le confirme dans le ministère prophétique en 2004, ministère qu'il exerce jusqu'à ce jour.

Ayant reçu du Saint Esprit le mandat d'œuvrer pour le réveil et la réforme de l'Eglise en ces temps de la fin, le prophète Joël Francis TATU est aussi un chantre et conducteur d'adoration.

Leader prêchant son message dans les églises, ministères, séminaires, conférences des serviteurs de Dieu, écoles et universités, son ministère est accompagné du sceau divin manifesté par des signes, prodiges et miracles.

Président de Joël Francis Tatu Ministries (Jftministries), une structure régissant ses activités publiques et privées ainsi que des ministères et des structures chrétiennes et sociales qui œuvrent sous son autorité spirituelle.

Prophète et Auteur, il est également président de la Mission Apostolique et Prophétique pour le Réveil, (M.A.P.R), fondée en 2010 et établie dans plusieurs nations sur le continent Européen et Africain.

En 2015, il fonde le Centre International de Réveil - Eglise Porte des Cieux qui compte à ce jour des milliers de membres à Kinshasa, en Namibie et dans la communauté digitale EPDC GLOBAL.

Beaucoup de témoignages renseignent que le prophète Joël Francis TATU fait partie des grands et crédibles serviteurs que le Dieu Tout-Puissant utilise puissamment.