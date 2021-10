Congo-Kinshasa: Mahagi/Ituri - 36 Aires de Santé d'Aungba et Kambala dotées des motos par Caritas-Développement Mahagi-Nioka sur financement de l'UNICEF

Au total, 36 aires dans les zones de santé d'Aungba et Kambala en territoire de Mahagi situé à plus de 190km au nord de Bunia ont reçu chacune une moto, don de la Caritas Développement du diocèse catholique de Mahagi-Nioka sur financement de l'UNICEF. Une dotation qui cadre avec le programme de réponses aux besoins urgents et essentiels de la population en situation de retour dans leurs villages, a indiqué le Médecin-Chef de Zone d'Aungba.

Un programme qui s'étend de juillet à décembre 2021 et qui vise 3 volets, à en croire la même source. " Le volet WASH se résume à l'amélioration du système d'approvisionnement en eau potable pour les populations retournées, le volet Santé se résume à la prise en charge gratuite des enfants de 0-5 ans, des femmes enceintes et des adultes vulnérables dans les aires des santés. Le volet dynamique communautaire se résume aux activités d'installations des cellules d'animation communautaires dans plusieurs villages dans le but d'impulser leur propre développement ", a expliqué Delphonse Unen Ali.

Il sied de noter que la cérémonie de cette remise des engins roulants s'est déroulée mardi 12 octobre 2021 en présence de l'Administrateur du Territoire de Mahagi, lr Colonel Disanoya, du délégué de l'UNICEF, du Directeur de la Caritas-Développement Mahagi-Nioka ainsi que des responsables de toutes les 36 Aires de Santé concernées.

Le Médecin-Chef de Zone d'Aungba n'a pas manqué de remercier les partenaires, Caritas-Développement Mahagi-Nioka et l'UNICEF pour avoir répondu favorablement au plaidoyer mené pour diminuer la vulnérabilité de la population dans son entité. Il a demandé aux bénéficiaires des motos de les utiliser en bons pères de famille.