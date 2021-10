Congo-Kinshasa: Présenté par le Ministre Guy Loando Mboyo/Assemblée nationale - Les Députés nationaux déclarent recevable le projet de loi relatif à l'aménagement du territoire

La plénière de ce mardi 26 octobre 2021, présidée par Jean-Marc Kabund, premier vice-président de l'Assemblée nationale était consacrée à l'audition et le débat général sur le projet de loi relatif à l'aménagement du territoire, présenté par Guy Loando Mboyo, Ministre de l'Aménagement du territoire. Après la présentation de ce membre du gouvernement et les interventions des Députés nationaux, l'assemblée plénière a déclaré recevable le projet de loi, lequel a été envoyé à la Commission Aménagement du territoire, infrastructures et Nouvelles technologies de l'information et de la communication qui doit présenter son rapport endéans 15 jours.

Devant la représentation nationale, le ministre de l'Aménagement du territoire, a rappelé que depuis l'indépendance, la RDC n'a pas la maitrise de la gestion de son territoire faute d'une vision prospective traduite en politique nationale d'aménagement du territoire. Ceci a, entre autres comme conséquences, la dégradation continue des ressources naturelles dont les ressources halieutiques, fauniques et florales. Raison pour laquelle, d'après ce membre du gouvernement, il y a l'urgence et la nécessité d'une loi pour assurer la mise en œuvre et la réalisation des objectifs nationaux d'aménagement du territoire. A l'en croire, cette loi va permettre de clarifier la démarche de l'aménagement du territoire et ses concepts, d'élargir son champ et ses objectifs afin d'assurer l'émergence d'une configuration spatiale nouvelle.

Selon Guy Loando, le projet de loi sur l'aménagement du territoire offre les conditions nécessaires à l'épanouissement de la population, la valorisation sur place des ressources nationales et la sauvegarde de l'environnement.

Pour le ministre d'Etat en charge de l'Aménagement du territoire, cette proposition de loi découle de la nouvelle politique nationale d'aménagement du territoire, prenant en compte les droits et besoins dans le respect des écosystèmes, en général, et des ressources forestières, en particulier.

Principale innovation dans le cadre juridique congolais, la loi relative à l'aménagement du territoire introduit, entre autres innovations, la clarification de la démarche de l'aménagement du territoire et ses concepts ; l'élargissement du champ de l'aménagement du territoire et ses objectifs ; le régime des sanctions pénales et administratives pour les actes posés en violation des dispositions de la présente loi, etc.

Parmi les intervenants, le professeur Daniel Mbau a salué l'avènement de cet outil de qualification spatiale, d'intégration interprovinciale et de développement. Pour lui, il va apporter des réponses durables aux problèmes récurrents d'inondation, d'érosion et de superposition des titres fonciers.

A l'issue de ce débat, Guy Loando a répondu sur le banc aux préoccupations des élus nationaux, après avoir affiné ces réponses en quelques minutes. Le ministre d'Etat a regroupé les interventions des élus en quatre thématiques, à savoir le fondement juridique de la loi, le mécanisme de financement du secteur de l'aménagement du territoire, le conflit des compétences pour un domaine transversal embrassant plusieurs ministères, la garantie demandée au ministre sur l'applicabilité de la loi.

Pour ce qui est du fondement juridique, même si le domaine n'est pas expressément cité comme une matière de loi, le ministre Loando a confirmé sa conformité et sa constitutionnalité, à l'instar d'autres pays qui ont inspiré notre Constitution.

S'agissant des mécanismes de financement, le ministre d'Etat a rejeté l'idée de création d'une nouvelle taxe. Il propose que soit pris un arrêté interministériel pour disposer de crédits suffisants à allouer du développement du secteur. Il a aussi convié la plénière à de plus grandes réflexions pour capter des fonds sur le marché international dans le cadre des enjeux du réchauffement climatique. Le Congo, avec sa forêt et ses eaux, étant l'un des contributeurs aux équilibres environnementaux et climatiques.

Quant au confit de compétences, Guy Loando a suggéré la création d'une institution appelée « Autorité de régulation de l'aménagement du territoire ». Laquelle institution sera chargée notamment de régler certains conflits qui peuvent naître de la jouissance transversale du territoire national. Par exemple, comment concilier l'exploitation minière et l'agriculture sur un même espace ou encore comment lier la conservation de la nature avec d'autres activités vitales aussi importantes comme l'agriculture ou la pêche. Enfin, répartir la population sur l'ensemble de la superficie nationale, soit 2 345 000 km2.

Le projet de loi est envoyé à la Commission Aménagement du territoire, infrastructures et Nouvelles technologies de l'information et de la communication qui doit présenter son rapport endéans 15 jours.