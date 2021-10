Congo-Kinshasa: Israël - Le Président Félix Tshisekedi déclaré Docteur Honorus Causa

Le Collège Académique Netanya vient de remettre au Président de la République Démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le diplôme Honorus Causa. Cette cérémonie a eu lieu au Centre Académique de cette Université Francophone située au centre de la belle ville de Netanya. Cérémonie rehaussée de la présence des sommités académiques et de 2 ministres congolais dont, Kabanda de la Défense et Patrick Muyaya de la Communication et Medias.

Trois allocutions ont été prononcées, tour à tour, par la Présidente de l'Université, Claude Grundman, du Doyen de l'Université, Professeur Jacob Hart, de la Maire de Netanya et enfin les remerciements du récipiendaire.

La remise du diplôme honorifique a été ponctuée par des applaudissements à l'honneur du Chef de l'État congolais vêtu en toge pour la circonstance.

Les hymnes nationaux de deux pays ont assaisonné cet exercice politico- académique.

Il s'agit pour le Président de la République de la première reconnaissance académique 2 ans après son mandat.

Que signifie le diplôme remis au président Félix Tshisekedi ?

Le Campus Francophone du Collège Académique de Netanya est la seule Institut Universitaire Israélienne de culture francophone.

Le Président Félix Tshisekedi vient d'être honoré au nom de l'État d'Israël comme cela se fait au sein de ce Collège, pour les décideurs du monde. Il s'agit de la plus haute distinction Universitaire qui est octroyée aux différentes personnalités par rapport à leur parcours.

Pour le cas d'aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est considéré comme l'ami fidèle du peuple d'Israël. Mais aussi en reconnaissance de sa démarche courageuse et innovatrice amorcée afin de changer le destin de l'un des plus grands pays d'Afrique. Il joue aussi un rôle crucial pour le développement intégral de tout le continent africain.

Parmi les personnalités ayant déjà été honorés par cet alma mater, nous pouvons citer, Michaël Gorbatchev, à cause de la perestroïka, Frédérick de Klerk, pour avoir contribué a mettre fin à l'apartheid, mais aussi aux grands noms français à l'instar de Nicolas Sarkozy, Simone Veil et Bernard Henry Levy. Seul deux israéliens ont eu la chance d'être comptés, Benjamin Netanyahou et Shimon Perez.

Signalons que cette cérémonie avait été déjà programmée l'année dernière après la visite, le 27 Janvier 2020, après l'audience accordée par Félix Tshisekedi à Madame Claude Grundman Brightman. C'était à la cité de l'UA à Kinshasa.

L'Université compte créer en République Démocratique du Congo, un Centre de l'énergie, de l'Agriculture, de l'écotourisme, du Transport et des Voies de Communication.