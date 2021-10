Congo-Kinshasa: Indépendance vaccinale - Un atelier se penche sur le mécanisme d'achat régulier des vaccins

Depuis le 25 octobre, il s'est ouvert à Kinshasa un atelier d'introduction d'initiative pour l'indépendance vaccinale ( VII) en République démocratique du Congo.

La deuxième journée des travaux a été consacrée au mécanisme d'achat régulier et de l'approvisionnement, à temps record, des vaccins en République RDC par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef). Ce mécanisme consiste à préfinancer le payement des vaccins de routine. Ce qui permettra de réguler l'arrivée des vaccins en temps et en heure, pour qu'il n'y est plus rupture aussi bien au niveau central que provincial.

Pour ce faire l'Unicef, en tant que partenaire du gouvernement, s'engage à préfinancer la vaccination en RDC si et seulement si le gouvernement se met d'accord sur les garanties. « C'est un préfinancement gratuit », a précisé le représentant de l'Unicef, Édouard Beigberder. Une fois que les garanties seront signées et que les planifications seront adoptées par les ministères de la Santé publique, du Budget et des Finances, l'Unicef pourra démarrer avec le préfinancement, a-t-il ajouté.

Cet atelier qui s'achève ce 27 octobre connaît la participation du Programme élargi de la vaccination, de la Banque mondiale, de l'Oganisation mondiale de la santé et de Gavi, mais aussi des cadres du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, du ministère du Budget et du ministère des Finances.