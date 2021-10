Congo-Brazzaville: Cité scientifique - Le paiement des émoluments ne sera pas suspendu

La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Edith Delphine Emmanuel, n'a pas instruit de susprendre les émoluments des agents non vaccinés de la Cité scientifique, contrairement à une note signée par le responsable de cette cité, le Dr Victor Kimpouni.

Sur les trois instructions contenues dans la note n°025 adressée aux directeurs des instituts de recherche au sein de la Cité scientifique, une a défrayé la chronique et continue de faire polémique : « Suspendre les émoluments financiers de tout agent non vacciné à date ». Le document est signé par le Dr Victor Kimpouni et date du 22 octobre 2021.

Seulement, la circulaire n°0364 du 26 juillet 2021 de la ministre de tutelle et la note d'information n°0429 du 24 août 2021 du directeur de cabinet auxquels le document signé par le Dr Victor Kimpouni fait référence n'ont pas fait état de la suspension des émoluments des agents non vaccinés.

« L'accès dans les bureaux, salles de cours et laboratoires est assujetti à la présentation de la preuve de vaccination », peut-on lire sur la circulaire signée par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique. Par ailleurs, la note d'information du directeur de cabinet, Jean Omer Abolo, a quasiment abondé dans le même sens en appelant les responsables des structures sous tutelle à faire parvenir au cabinet les listes des agents vaccinés et non vaccinés.

Aux dernières nouvelles venues des sources concordantes, la ministre Edith Delphine Emmanuel a déclaré de nul effet la note faisant état de la suspension du paiement des émoluments aux agents non vaccinés. L'incompréhension, à ce sujet, entre la hiérarchie et les structures sous tutelle suscite des interrogations.