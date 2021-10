Congo-Brazzaville: Industries culturelles et créatives - un séminaire sur le projet « Créer en Afrique centrale » s'ouvre à Brazzaville

Le premier événement de réseautage du Programme Afrique, Caraïbes et Pacifique-Union européenne Culture (ACP-UE Culture), « Créer en Afrique centrale », s'est ouvert sur le thème « Développement et promotion des industries culturelles et créatives », le 26 octobre à Brazzaville, sous les auspices du Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso.

Cofinancé par le programme ACP-UE Culture, « Créer en Afrique centrale » est une initiative conjointe de l'Union européenne et de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique dont le mandat consiste à stimuler le potentiel du secteur culturel et créatif ainsi que sa contribution au développement socio-économique des pays ACP. L'événement réunit les bénéficiaires des subventions du premier appel à propositions, qui interagiront et travailleront avec des acteurs et opérateurs culturels invités, des experts régionaux ainsi qu' internationaux et des autorités régionales, nationales et locales.

Pendant trois jours, des sessions de formation et des séminaires sur des thèmes liés aux quatre axes prioritaires de l'appel à propositions ainsi que des visites d'étude et une session sur les politiques culturelles pour les industries culturelles et créatives dans la région seront organisées. Il s'agit des quatre axes ci-après : projets visant à améliorer la création et la production de biens et de services, ainsi qu'à en augmenter le nombre et la qualité ; projets visant à soutenir l'accès aux marchés et la diffusion de biens et de services ; projets visant à promouvoir l'éducation à l'image chez les publics, en particulier chez les jeunes ; projets visant à favoriser l'accès au financement via des mécanismes innovants.

Le programme « Créer en Afrique centrale » est mis en œuvre par Interarts, Culture et développement, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), et l'Institut national des arts de la République démocratique du Congo. Ce projet a pour partenaires le Centre régional pour les arts vivants en Afrique (CERAV/Afrique), Arterial Network et Gouvernements locaux unis d'Afrique.

Prenant la parole, l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne (UE) en République du Congo, Giacomo Durazzo, s'est réjoui de ces trois journées d'échanges, de dialogues et de formation, pour lesquels, l'UE et l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du pacifique sont fortement engagées, à travers cette initiative conjointe du Programme ACP-UE Culture. Cette initiative régionale du programme ACP-UE Culture s'insère, par ailleurs, dans un programme plus large qui, j'en suis convaincu, en soutenant la totalité de la chaîne de valeur culturelle, notamment par la formation, l'aide à la gestion de projets et à la recherche de financement, contribuera à la mise en circulation de biens et services culturels et artistiques de haute qualité », a indiqué l'ambassadeur de l'UE au Congo. Avant de citer le haut représentant de l'UE, Joseph Borrell, qui dit que « la culture peut aider à trouver des solutions là où les outils politiques traditionnels ne sont pas en mesure de le faire ».

Le ministre de la Culture et des Arts, Dieudonné Moyongo, qui a exprimé sa sincère gratitude aux organisateurs de l'événement, a fait savoir que « les résultats s'imposent à nous si nous devons gagner la bataille ».

Ouvrant le séminaire, le chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, a indiqué que l'Afrique centrale qui abrite les grandes institutions culturelles à l'instar du Conseil africain de la musique, du Centre international de civilisation bantu, du Festival panafricain de la musique, de la Biennale de Luanda forum panafricain pour la culture de la paix, attire toujours et encore les regards des passionnés de la culture à travers le monde. « Le projet "Créer en Afrique centrale", qui a pour objectif d'impulser la culture, particulièrement les industries culturelles et créatives, nous place devant des nouveaux défis. C'est donc ici le lieu de vous inviter à faire preuve d'ingéniosité et de responsabilité dans les approches de ce secteur dont les retombées sont attendues dans les PIB de nos différents États... La culture va pleinement jouer sa partition dans le développement des pays de notre sous-région, plus particulièrement dans le secteur des industries culturelles et créatives, générateur d'emplois et de plus-value », a déclaré le Premier ministre.

Notons que le projet « Créer en Afrique centrale » vise à soutenir les industries culturelles et créatives (ICC) dans la région d'Afrique centrale. Ces industries sont un catalyseur de développement socio-économique durable car elles sont susceptibles de renforcer les capacités professionnelles et de promouvoir un environnement propice à un meilleur accès aux marchés. Les ICC sont appréhendées comme des outils qui favorisent la cohésion sociale, l'inclusion et la création d'emplois, y compris au sein de groupes vulnérables.

A l'issue de la cérémonie d'ouverture, l'UE a remis des chèques à plus d'une dizaine de bénéficiaires porteurs des projets.