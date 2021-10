Togo: Le message du Dieu du serviteur, Emmanuel Djogbéma à Faure Gnassingbé

La source des problèmes auxquels le Togo est confronté est au centre des préoccupations de bon nombre de personnes, acteurs politiques tout comme autorités religieuses. Le serviteur de Dieu Emmanuel Koffi Djogbema, après une révélation demande au chef de l'État Faure Gnassingbé de tout faire pour ramener le dépouille mortel de Sylvanus Olympio au Togo car c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle.

Se confiant à la presse hier mardi, le serviteur de Dieu , responsable de l'Association "si le cœur change, le monde change", s'est adressé au Chef de l'Etat ( dit-il premier fils de la nation) en lui révélant la solution divine pour la libération totale du Togo qui souffre depuis plusieurs décennies.

« Ce sont les femmes qui sont aux commandes du pays aujourd'hui. Mais, les problèmes deviennent plus nombreux et plus graves. Ce n'est pas leur faute. Il y a quelque chose qui doit être fait pour que tout le pays soit libéré », a déclaré Koffi Djogbema.

Et de poursuivre, « Aujourd'hui, le peuple togolais traverse une situation très dramatique sur tous les plans. Et en tant qu'homme de Dieu, il faut demander à Dieu ce qui ne va pas et la solution. Et le message que Dieu nous a donné, est de faire tout possible pour ramener au Togo les restes de celui qui a eu l'indépendance ».

La réalisation de cette révélation doit être prise au sérieux sans quoi les problèmes vont persister. De son côté le serviteur de Dieu se porte garant à implorer Dieu pour que sa volonté se fasse à travers Faure Gnassingbé .