Togo: Au nom de l' « apologie du Trading » ou « de ses investigations, analyses et réflexions journalistiques ? »

« Trading, Est-ce de l'escroquerie, du marketing de réseau ou une activité légale ? », « Togo : Quelle législation pour un Procès contre le Trading et les Traders ? », ce sont là deux titres interrogateurs sous lesquels nous évoquions ce dossier épineux du Trading qui a fait déposer des Togolais à la prison civile.

Et ceci pour avoir pour la grande partie été à l'origine de la création de sociétés formellement établies pour faire du Trading. Nous revenions ainsi sur des éléments qui renforcement la légalité de cette activité économique qui n'est que la résultante de la liberté économique dont peut jouir tout Togolais disposant de ses droits. Si de nos recoupements, il en ressort que le Trading est bien une activité légale, le procès qu'on en fait aux responsables des sociétés incriminées est qu'ils font en lieu et place du Trading, du marketing de réseau, basé sur le modèle du système Ponzi, où seuls les premiers adhérents s'en sortent à bon compte alors que les derniers ont du mal à rentrer dans leurs fonds jusqu'à parler des promesses de gains mirobolants qui leurs étaient faites.

Vrai ou faux, difficile de le dire, mais pour ce que l'on sait, jusqu'à l'intervention de l'Etat pour ordonner la fermeture de ces sociétés, certains adhérents ont touché les dus qui leur étaient promis, dès leur première tranche, et seraient d'ailleurs dans l'attente d'une autre tranche. Une attente que d'autres adhérents, ceux que nous pouvions qualifier de seconde heure, ont vu être interrompue par l'intervention de l'autorité. Et donc n'ont même pas pu avoir droit à leur premier gain. Si tant est que la machine n'est pas grippée, pourquoi alors ordonner cette fermeture sans pour autant convenir avec les responsables, de la façon de rétrocession des sous perçues ? C'est bien là une première interrogation qui vaut tout son pesant d'or dans un dossier que nombreux ne souhaitent pas aborder.

A l'analyse de situation, il y a matière à se poser d'énormes questions en épiloguant sur ce dossier. Ainsi, pouvons-nous être tentés de formuler diverses interrogations à la suite de la première. A qui profit la fermeture brusque des sociétés de Trading sans la consultation préalable des responsables pour s'accorder sur les procédures de remboursement des clients ? D'où et de qui proviennent les vingt (20) milliards qui se sont volatilisés dans la nature ? N'est-il pas temps que nous publions la liste de ceux qui ont placé leur argent dans le Trading pour mieux comprendre leurs motivations et leurs appréhensions ?

Autant de questionnements dans la mesure où, de tout ce qui précède, depuis que nous sommes intéressés au dossier, il en ressort que le Trading est bien une activité légale et jamais illicite et qu'on ne peut pas comprendre que celle-ci a été encouragée et promue à différents niveaux et degrés et qu'on en vienne, dans un revirement spectaculaire et sans pareil à faire croire qu'elle est illicite. On en veut pour preuve, le fait que ces sociétés ont été formellement constituées, ont eu droit à tous les documents officiels possibles, et ont donc en grande pompe eu l'adhésion de certaines autorités ou responsables politiques qui se sont même affichés ouvertement avec ces responsables de sociétés de Trading dans des activités lancées et financées par eux, et sans se tromper avec les sous collectés auprès des adhérents ou des intérêts générés par ces sous.

Et on en vient à la compétence juridictionnelle. Sur ce pan du dossier, de notre analyse et des éléments en notre possession, il n'y a aucune loi qui criminalise le Trading au Togo. Et si tel est le cas, les juridictions togolaises ont-elles les compétences et l'expertise nécessaires pour situer véritablement les responsabilités ? Et quid des acteurs de la société civile dans ce dossier ? Quelles réflexions et analyses ou recommandations ?