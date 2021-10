Congo-Brazzaville: ARTs de scène - Le Centre de ressources de Côte matève déroule son agenda

Plusieurs activités sont inscrites au programme de l'année culturelle du Centre de ressources de Côte matève situé dans le 6e arrondissement Ngoyo, à Pointe-Noire.

Les résidences d'artistes figurent au nombre des activités phares au cours de cette année culturelle 2021-2022 au Centre de ressources de Côte matève. Le marathon du merveilleux et le festival Percussions congolaises, avec Me Yvon Mankou, sont deux projets déjà en cours d'exécution dans cet espace culturel qui verra s'enchaîner une série de résidences. C'est le cas de la résidence conte, écriture et illustrations avec comme artiste associé l'illustrateur Kongo Ginny Hokage et la résidence photo vidéo, écriture, performance danse « Ma France Afrique » par Sophie Gillmann.

Les anciens projets vont continuer à l'instar de « La vie ne nous apporte que de belles choses ! », une performance à trois voix : Ngonfi, Tam Tam et conte. C'est un bouillon de culture où sont livrés des mots contés, jonglés, chantés. Les trois artistes Gilbert Mabiala, le ngonfiste; Yvon Mankou, le batteur de Tam Tam; le conteur Jorus Mabiala, résident à Marseille en France cisèlent leurs histoires, taillent dans le vif, hilares de leurs éclats. Des réflexions rondes, pointues, courtes ou longues, des pensées qui s'ébruitent à compte courant, qui épatent, intriguent...

L'opération week-end culturel de Côte matève réunit chaque fin de semaine les talents artistiques devant les habitants du quartier. Performances, expositions temporelles, apéros contes, consultations poétiques et historiques meublent hebdomadairement cette activité.

Signalons que ces activités ont lieu au Centre de ressources de Côte matève grâce à l'apport des partenaires : L'omnibus (France), Africa Graffitis, et Jorus Prod. Un centre qui offre également au public une bibliothèque spécialisée sur les arts du conte et de l'oralité et une scène en plein air.