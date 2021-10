Seychelles: Le pays envisage de cultiver des tomates sous serre pendant la saison des pluies

L'Island Development Company (IDC) envisage la culture dans des serres climatisées pendant la saison des pluies de novembre à avril, un projet expérimental pour voir si la production de tomates et de salades fonctionne alors, a déclaré un haut responsable de IDC.

Les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, ont deux saisons : la mousson du Nord-Ouest de novembre à avril lorsque c'est pluvieux et humide, et la mousson du Sud-Est de mai à octobre lorsque c'est sec et venteux.

Le directeur général de IDC, Glenny Savy, a expliqué que la production locale de tomates et de salades pendant la mousson du Nord-Ouest aidera le pays à réduire les importations pendant cette période.

« Il est difficile de produire des tomates et des salades sur Mahé pendant la mousson du nord-ouest. Mais nous ne voulons pas inonder le marché pendant la mousson du sud-est car cela affectera les agriculteurs de Mahé et de Praslin. Nous essaierons de faire fonctionner le projet pendant la mousson du nord-ouest. Toute l'année, nous nous concentrerons sur l'oignon, l'ail et le gingembre, entre autres », a déclaré M. Savy.

Il a ajouté que maintenant que Desroches est alimenté à l'énergie solaire, l'exploitation des serres coûtera moins chère.

Parallèlement à des tests de culture sous serres climatisées, IDC effectue également un essai avec différentes semences, variétés de plantes et techniques de préparation du sol sur Desroches. Les méthodes de plantation, les types de semences et les variétés réussis seront plus tard utilisés dans l'agriculture à grande échelle sur une autre île des Seychelles, Coetivy, l'année prochaine.

Actuellement, les légumes cultivés sur l'île varient entre les laitues, les aubergines, les citrouilles, les tomates et différentes herbes.

M. Savy a déclaré que Desroches a été choisi pour les projets pilotes parce qu'il a des vols quotidiens, contrairement à Coetivy où les vols sont une fois toutes les deux semaines. La fréquence élevée des vols permet aux techniciens d'accéder plus facilement à l'île.

Le directeur général a ajouté que le sol de Desroches est le même que celui de Coetivy et qu'ainsi, les réussites agricoles d'une île peuvent réussir sur l'autre.

Cela fait maintenant deux ans que IDC a commencé les essais agricoles sur Desroches et M. Savy a déclaré que "nous avons eu beaucoup de succès au cours de la dernière année".

Finalement, l'agriculture sur les îles extérieures des Seychelles doit compléter la production des trois îles principales - Mahé, Praslin et La Digue - ainsi que réduire les importations.

Pendant la période où les agriculteurs de Mahé et de Praslin luttaient contre la mineuse des feuilles de la tomate (tuta absoluta), un ravageur qui affecte la production de tomates, IDC a fourni au marché 2 000 kilos de tomates cultivées sur Desroches.

En plus de cultiver des légumes, IDC élève également des animaux sur Desroches.

« Nous élevons actuellement des chèvres à grande échelle - notre cheptel reproducteur est actuellement supérieur à 100. Lorsque ce nombre se situera entre 150 et 200, nous commencerons à envoyer de la viande de chèvre à Mahé. Nous avons également commencé à produire des œufs de poules semi-biologique pour fournir les hôtels qui insistent pour avoir de tels produits. Sur Coetivy, la production de volaille et de porc seront deux produits que nous commercialiserons à grande échelle », a déclaré M. Savy.

M. Savy a souligné que tous les produits d'IDC sont des produits biologiques, ce qui signifie que les produits chimiques ne sont pas utilisés dans les plantations - seuls des engrais naturels et du fumier sont utilisés. Lorsqu'il s'agit d'élever des animaux, cela se fait de manière à ce que les animaux aient suffisamment d'espace pour se déplacer librement.