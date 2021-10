Algérie: Amélioration "remarquable" de l'alimentation en énergie électrique en Algérie

Constantine — Une amélioration "remarquable" en matière d'alimentation en énergie électrique a été enregistrée ces dernières années en Algérie, a relevé mercredi un cadre de la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (SADEG) lors d'un séminaire régional sur le cadre organisationnel et le rôle de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG) dans l'amélioration du service public.

S'exprimant en marge de ce séminaire, tenu dans un hôtel de la ville en présence de cadres de cette entreprise de la région Est du pays, le responsable de la cellule de communication de la SADEG, Khalil Hodna a précisé à l'APS que "ce résultat important a été réalisé à la faveur de l'exécution de plusieurs programmes de développement affectés au bénéfice des différentes wilayas du pays".

La concrétisation de différents plans d'actions établis par les services des directions locales affiliées à cette société, a permis de réduire de manière "significative les coupures d'électricité signalées particulièrement durant l'été", a affirmé M. Hodna lors de cette rencontre régionale, initiée par la CREG en étroite collaboration avec les services de la SADEG, des associations de protection du consommateurs et des directeurs de l'énergie de 17 wilayas de l'Est.

Il a également indiqué que les projets de raccordement au réseau électrique dans les zones rurales et urbaines, ont porté sur la création de pas moins de 129.104 km à l'échelle nationale.

Ces opérations, a-t-il affirmé, ont "permis de renforcer la sécurisation de l'alimentation électrique dans les wilayas du pays et contribué à améliorer la qualité de service au profit des abonnés dont le nombre a atteint actuellement près de 11 millions de clients à travers l'ensemble des régions du pays".

"L'organisation de ce séminaire régional vise le renforcement des relations de collaboration et la mise en place d'une synergie entre l'autorité de régulation, les directions de l'énergie et les associations de protection du consommateur en tant qu'acteurs du secteur en vue de la sensibilisation des consommateurs sur leurs droits et leurs obligations", a déclaré à cette occasion, Rachedi Menad, président de la CREG, créée en 2005.

Deuxième du genre après celui organisé à Alger, ce séminaire régional, a-t-il ajouté, a également pour objectif "d'entreprendre des actions communes dans différents domaines d'intérêt partagés avec le régulateur, en faveur de la mise en œuvre des lois et règlements qui régissent le secteur de l'électricité et du gaz", notant qu'une rencontre similaire est prévue dans les tous prochains jours dans la wilaya d'Oran (région Ouest).

"Notre objectif à court terme est d'améliorer la qualité de service et de renforcer le réseau de distribution pour satisfaire la demande croissante dans les différentes wilayas du pays dans divers secteurs, entre autres industriel et agricole", et ce, tout en "contribuant à la promotion du paiement électronique des factures notamment au profit de la population des zones rurales" , a encore fait savoir de son côté M. Baâzizi Slimane, directeur de la protection du consommateur au sein de cette commission.

Des directeurs de l'énergie, des présidents d'associations de protection du consommateur, des ingénieurs, des cadres et des dirigeants de diverses directions de distribution de l'électricité et du gaz de wilayas de l'Est, dont Bordj Bou Arreridj, M'sila, Annaba et Biskra étaient présents à cette rencontre.