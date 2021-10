Afrique: Le ministre français Franck Riester au Kenya pour un point d'étape de projets d'envergure

Franck Riester poursuit sa tournée africaine. Après l'Ouganda et le Rwanda, le ministre délégué français en charge du Commerce extérieur a atterri à Nairobi au Kenya pour une visite de 48 heures. Il se déplace en qualité d'envoyé spécial du président Macron et doit, à ce titre, être reçu ce matin par le président Uhuru Kenyatta. Au cœur de leurs échanges : faire le point sur l'avancement des accords conclus l'an dernier entre les présidents français et kényan sur plusieurs gros projets d'infrastructures.

Le chantier le plus important concerne le développement et la gestion pendant trente ans de l'autoroute Nairobi-Nakuru-Mau Summit. Un gigantesque partenariat public-privé pour lequel la levée de fonds, autour d'un milliard d'euros, est en voie d'être finalisée mais accuse un léger retard. « Les bailleurs ont des exigences strictes », explique un observateur. Or le Kenya ne cache pas une certaine « impatience ». Paris vient donc rassurer son partenaire sur ce dossier central dans la relation France-Kenya. L'objectif est bien de commencer les travaux début 2022.

Le second chantier qui sera au cœur des discussions est plus épineux. Il concerne l'extension de la ligne 4 du métro de Nairobi vers l'aéroport Jomo-Kenyatta. Le protocole financier a été signé l'an dernier mais depuis le dossier n'a guère avancé. En cause : certaines contraintes liées à la législation kényane sur les taxations qui tardent à être réglées. « Le Kenya aurait pu être un peu plus aidant » estime un observateur.

D'autant que dans le même temps le projet « alternatif » chinois de voie express, qui doit permettre lui aussi de relier le centre-ville à l'aéroport, a lui bien avancé. Franck Riester sera également accompagné d'une trentaine de représentants d'entreprises françaises, dont l'objectif sera de se positionner sur le marché kényan, perçu comme l'un des plus prometteurs en Afrique de l'Est.