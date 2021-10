Congo-Brazzaville: Florelle Manda en séjour au pays

La journaliste présentatrice de l'émission "Avant-première", un magazine de l'actualité culturelle en Afrique diffusé tous les samedis soir sur Canal + pop, séjourne à Brazzaville. La présentatrice valorise à travers cette émission les talents anglophones et francophones.

L' émission culturelle dont le producteur est Patrick Fandio encourage les talents africains et fait découvrir aux téléspectateurs la culture de chez nous. C'est une émission qui dit tout de l'actualité culturelle du continent. « Notre mission sert à valoriser toute la culture africaine, continentale, panafricaine », a-t-elle indiqué. La présentatrice reçoit les musiciens, chanteurs, danseurs, réalisateurs, acteurs, écrivains, cinéastes, peintres, metteurs en scène, comédiens, artistes...Tous les hommes et toutes les femmes œuvrant dans l'art viennent partager leur passion.

Elle décrypte avec un œil nouveau toute l'actualité musicale, informe les téléspectateurs de ce qui se passe dans le monde culturelet aborde toute l'actualité ultramarine, notamment celle qui a trait à la diversité. « Vive la culture que les artistes continuent à nous faire rêver. On est riche d'une culture assez formidable qui nous donne l'ouverture sur le monde. Nous devrions la valoriser davantage », a soutenu Florelle Manda .

Née de père congolais de Brazzaville et de mère franco-sénégalaise, la journaliste vit et travaille à Abidjan, en Côte- d'Ivoire. Très attachée à ses racines congolaises, Florelle Manda est venue se ressourcer dans son pays natal. « C'est un plaisir pour moi de venir à Brazzaville, cela me permet de recharger mes batteries, de me connecter avec mes racines », a-t-elle fait savoir. La jeune présentatrice souhaiterait aussi tourner son émission à Brazzaville. « J'espère revenir à Brazzaville pour valoriser les nouveaux talents quels qu'ils soient », a-t-elle estimé, tout en ajoutant que « les jeunes africains prennent leur travail à cœur, ils sont sérieux, ils font un travail de qualité. »

"L'avant-première" est le nouveau rendez-vous hebdomadaire qui met sous les projecteurs les comédiens, les metteurs en scène, les artistes et les écrivains... Il a pour objectif de donner envie aux téléspectateurs de regarder une série ou un film, d'aller au cinéma, de lire un roman ou de découvrir le répertoire d'un musicien. Ce magazine culturel fait briller l'Afrique.

Florelle Manda est membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique, mis en place par le président français, Emmanuel Macron, pour la valorisation des diasporas africaines. Après ses études d'arts de spectacle et de journalisme, elle intègre la chaîne Trace TV en tant que programmatrice musicale. Elle a animé des émissions pour la web radio Fréquence 3, puis Fun radio, Goom radio, Tropique FM et Radio France internationale. Journaliste pour France 4 ainsi que chroniqueuse dans la matinale de Télé sud, Florelle Manda mobilise le canal des médias pour célébrer et valoriser les succès stories des jeunes afro-caribéens.