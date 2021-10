Congo-Kinshasa: CAF-C2/Barrages - Mazembe, Maniema Union et DCMP connaissent leurs adversaires

Après le tirage au sort des barrages de la 19e édition de la Coupe de la Confédération, Mazembe hérite de Marumo Gallants d'Afrique du Sud, Maniema Union jouera contre Pyramids d'Egypte et Daring Club Motema Pembe (DCMP) matchera US Gendarmerie nationale du Niger.

Les clubs congolais encore engagés en compétitions africaines interclubs, précisément en Coupe de la Confédération, connaissent leurs adversaires pour les barrages avant d'accéder à la phase des groupes. Le tirage au sort effectué le 26 octobre au Caire, en Egypte, a livré son verdict.

Eliminé en Ligue des champions après le nul d'un but partout face à Amazulu d'Afrique du Sud, le Tout Puissant Mazembe de Lubumbashi s'oppose au tour de cadrage à Marumo Gallants d'Afrique du Sud, tombeur de l'AS V.Club de Kinshasa au deuxième tour préliminaire de cette C2 afrcaine. Les Corbeaux du coach français Franck Dumas retrouvent une fois de plus un adversaire sud-africain. Deuxième représentant congolais écarté de la C1, l'AS Maniema Union de Kindu jouera les barrages contre Pyramids d'Egypte, vainqueur de la formation d'Azam de Tanzanie au deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération.

DCMP opposé à Gendarmerie nationale

Enfin, le DCMP, qualifié deuxième du tour préliminaire de cette C2 africaine, aura comme adversaire au tour de cadrage la formation de l'US Gendarmerie nationale du Niger. Le club de Niamey a été sévèrement écarté au deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions par Al Ahly d'Egypte. Après un but partout à domicile, les gendarmes nigériens ont littéralement laissé leur peau au Caire, balayés par 6 buts à 1.

L'on apprend que DCMP pourrait évoluer sans le gardien de but Hénoc Kamalanduako, blessé et indisponible pour deux semaines. Le tirage paraît clément pour le DCMP, vainqueur de l'AS Kigali au deuxième tour préliminaire de la C2, mais l'équipe coachée par André-Alain Landeut devra être prudente, d'autant plus que les gendarmes nigériens ont, quand même, réussi à tenir en échec les Egyptiens d'Al Ahly au match aller à Niamey par un but partout, avant de sombrer lors de l'acte 2 de cette double confrontation par 6 buts à 1.

Selon le calendrier, la phase aller est prévue le 28 novembre et le retour le 5 décembre. Les seize qualifiés de ce tour de cadrage accéderont ipso facto à la phase des groupes. La République démocratique du Congo a donc la possibilité d'aligner trois clubs à la phase des groupes, si Mazembe, Maniema Union et DCMP arrivent à passer ce cap.

Les autres matchs

Notons que les autres oppositions de ces barrages se joueront entre Zanaco (Zambie) et Binga (Mali), Simba (Tanzanie) et Red Arrows (Zambie), ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire) et GD Interclube (Angola), Nouadhibou (Mauritanie) et Coton Sport (Cameroun), AS Otohô (Congo Brazzaville) et Gor Mahia (Kenya). L'APR du Rwanda affrontera la Renaissance sportive de Berkane du Maroc de l'entraîneur Florent Ibenge et de l'international congolais Chadrac Muzungu.

Tusker (Kenya) jouera contre CS Sfaxien (Tunisie), Hearts if Oak (Ghana) face à JS Saoura (Algérie), Rivers United (Nigeria) contre Al Masry (Egypte). Stade Malien (Mali) se mesurera au vainqueur du match entre Ahly Tripoli (Libya) et Biashara United (Tanzanie). Al Ittihad (Libye) fera face à Enyimba (Nigeria), LPRC Oilers (Liberia) s'opposera à Orlando Pirates (South Africa), et enfin, Royal Leopards (Eswatini) jouera contre JS Kabylie (Algérie).