Congo-Brazzaville: Défense nationale - Des antennes de communication opérationnelle à créer dans les zones militaires

La suggestion a été formulée à l'issue du premier séminaire de renforcement des capacités des personnels de communication de la Défense et de la sécurité, dont la cérémonie de clôture a été présidée par le directeur général des Affaires stratégiques et de la coopération militaire (Dgascom), le colonel Jean Aimé Ignoumba.

Trente-neuf participants ont pris part à la première édition du séminaire de renforcement des capacités articulé en deux ateliers : atelier des thématiques du lien "Armée et Nation" ; et l'atelier des techniques de communication (presse écrite, reportage, présentation télévision, prises de vues, photographie, montage). Au total, vingt intervenants, militaires, professionnels des médias, experts des Nations unies et civils ont constitué les différents panels.

Le conseiller international en Paix et développement des Nations unies, Stean Auguste Tshiband, prononçant l'allocution au nom du représentant du coordonnateur résidant, a circonscrit le sens de ce séminaire qui a duré douze jours et montré son importance. « Nous voudrions ici rappeler que l'information peut être un outil de développement, de prévention et de consolidation de la paix. Elle peut être aussi un outil des agitations. D'où, le besoin d'avoir les gens formés ... », a-t-il souligné.

Pour les apprenants, cet enseignement a été une initiation pour certains, alors qu'il a paru être un rappel pour d'autres. « Par ailleurs, la répétition étant la mère des sciences, chacun de nous, dans la position de stagiaire, a profité des notions nouvelles, pouvant améliorer la pratique du métier. C'est pour cela que nous témoignons notre gratitude à monsieur le ministre de la Défense nationale, pour avoir bien voulu organiser ce stage.

Ces remerciements sont aussi adressés au bureau de coordination du développement des Nations unies et à tous ceux qui, tant soit peu, se sont investis pour la réalisation et le succès de cette activité. Mon regard est porté vers les organes de presse et l'ensemble des formateurs qui nous ont accompagnés », a indiqué le capitaine de corvette Claude Harmel Mampouya, officier communicant au cabinet du chef d'état-major général des Forces armées congolaises.

Dans la perspective de parfaire le fonctionnement de la communication de défense au sein de la force publique, les apprenants ont formulé à l'endroit du ministre de la Défense nationale les suggestions constituant le résultat d'une maturité acquise, suite au gain du savoir généré par la formation qui vient de s'achever. Il s'agit des suggestions ci-après : créer des antennes de communication opérationnelle dans les zones militaires de défense et dans les unités de la force publique ; procéder à la réouverture d'une imprimerie des armées assortie d'un laboratoire de traitement des images photographiques et vidéos ; pourvoir du matériel d'appoint aux différentes structures de communication afin d'améliorer la qualité des travaux produits ; procéder de façon répétitive au lancement de formation du genre en vue de raviver les connaissances techniques des pratiquants ; insérer le module de communication institutionnelle dans les différents stages locaux, en vue de présenter aux militaires, gendarmes et policiers l'intérêt de la communication et de susciter les vocations à ce métier.

Tout en sollicitant l'indulgence du Dgascom pour bien vouloir faire parvenir au ministre de la Défense nationale les suggestions supra évoquées, l'ensemble des stagiaires lui a remercié de l'appui qu'il sait leur accorder pour le succès des métiers de la communication.

Clôturant ce séminaire, le Dgascom, représentant le ministre de la Défense nationale, a souligné la franche collaboration avec le Système des Nations unies au Congo, le Bureau régional des Nations unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale. C'est grâce à eux que les trente-neuf participants ont pu bénéficier des exposés et des exercices pratiques en présentiel à Brazzaville. Ils ont également bénéficié des cours par visioconférence avec des formateurs résidant à l'étranger, notamment au Cameroun et au Gabon.

Les connaissances accumulées vont des bases éthiques du communicateur de la défense aux techniques audiovisuelles les plus performantes à ce jour, a-t-il indiqué. Il a rappelé aux officiers, sous-officiers et hommes de rang stagiaires que le commandement et la nation entière attendent d'eux, en leurs qualités respectives de reporters, rédacteurs, cameramen, photographes, monteurs et présentateurs, de porter l'idéal de la communication de défense partout où ils seront appelés à servir la nation au sein de la force publique dans le strict respect de l'obligation de réserve dans l'expression orale et écrite, des instructions du ministre de la Défense nationale et du règlement de discipline générale.