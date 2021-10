Soudan: Les Etats-Unis et l'UE appellent à la restauration du gouvernement

Washington et l'Union européenne (UE) viennent de suspendre sept cents millions de dollars pour le premier et cinq cents millions d'euros d'aide au Soudan pour la seconde et ont appelé à la restauration du gouvernement en réponse au coup d'Etat militaire.

Pour le Département d'Etat, tout changement du gouvernement de transition par la force risque de compromettre l'aide dans les relations bilatérales de manière plus générale. Ainsi, les États-Unis suspendent le versement de sept cents millions de dollars de fonds d'urgence. Le porte-parole Ned Price a condamné le putsch. Il a confirmé que la distribution de l'ensemble de l'aide serait mise en pause, les fonds étant « destinés à soutenir la transition démocratique du pays ». Il a appelé les forces armées soudanaises à libérer immédiatement les personnes arrêtées, dont le Premier ministre Abdallah Hamdok, et à restituer le pouvoir au gouvernement de transition dirigé par des civils. Ce gouvernement, a déclaré Ned Price, « représente la volonté du peuple soudanais, comme l'ont montré les importantes manifestations pacifiques de soutien du 21 octobre ».

Ajoutant : « Nous reconnaissons les griefs légitimes concernant le rythme de la transition, mais le limogeage des membres du gouvernement par le président du Conseil souverain, Abdelfattah Al-Burhan, et la dissolution des institutions gouvernementales, vont à l'encontre des aspirations démocratiques du peuple soudanais ». Avant de conclure : « Les responsables militaires doivent immédiatement libérer et assurer la sécurité de tous les responsables politiques détenus, rétablir pleinement le gouvernement de transition dirigé par des civils et s'abstenir de toute violence contre les manifestants, notamment le recours à des tirs à balles réelles ».

Bruxelles menace également de couper les vivres au Soudan. Les financements de l'UE au Soudan se chiffrent à cinq cents millions d'euros. Elle réclame un rétablissement « immédiat » du gouvernement civil. Cette tentative de saper la transition du Soudan vers la démocratie est inacceptable. Si la situation n'est pas inversée immédiatement, il y aura de graves conséquences pour l'engagement de l'UE, y compris son soutien financier, a averti le chef de la diplomatie européenne, Josep Borell, dans une déclaration au nom des vingt-sept. La mesure pourrait concerner les décaissements non encore effectués. Les vingt-sept peuvent également adopter des sanctions ciblées contre les auteurs du coup d'Etat, notamment le chef de l'armée, Abddel Fattah al-Burhane.

L'ex-chef du gouvernement, Abdallah Hamdok, qui était retenu par le chef de l'armée, aurait regagné son domicile et serait en bonne santé. Plusieurs manifestants ont été tués par des tirs de soldats. Le président français, Emmanuel Macron, a condamné également le coup d'Etat et a appelé au respect de l'intégrité du Premier ministre et des dirigeants civils « avec la plus grande fermeté ». Le général Abdelfattah al-Burhan a déclaré l'état d'urgence et dissous le Conseil souverain, qui avait été créé pour diriger le pays après l'éviction de l'ancien président Omar el-Béchir en 2019.