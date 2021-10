Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme - Les forces armées sollicitent le soutien de la nation

Le ministre de la Défense nationale et des anciens Combattants, le général de brigade Aimé Barthélémy Simporé, était face à la presse, le mercredi 27 octobre 2021, pour parler de la célébration du 61e anniversaire des Forces armées nationales.

Le 1er novembre prochain, les Forces armées nationales (FAN) du Burkina Faso auront 61 ans. Pour marquer d'une pierre blanche cet anniversaire, le ministère de la Défense nationale et des anciens Combattants a prévu une série d'activités autour du thème : « 61 ans au service de la défense de la patrie : tous ensemble pour un vibrant hommage aux Forces armées nationales et pour un engagement décisif pour vaincre le terrorisme ». Les objectifs de la célébration ainsi que les différentes activités ont été dévoilés aux journalistes au cours d'un point de presse animé par le ministre de la Défense nationale et des anciens Combattants, le général de brigade Aimé Barthélémy Simporé, dans l'après-midi du mercredi 27 octobre 2021 à Ouagadougou.

Concernant les objectifs de la célébration, le ministre a noté qu'ils visent, en premier, à rendre hommage aux FAN qui assument avec courage et esprit de sacrifice leur devoir patriotique dans la lutte farouche engagée contre l'hydre terroriste souvent au prix de pertes en vies humaines, de blessures, de traumatismes psychologiques, de déchirures familiales, etc. Après six années d'engagement soutenu dans ce combat, il est un fait indéniable, selon le général de brigade, que les FAN, en tant qu'actrices de première ligne dans la lutte, en ont payé le prix le plus fort. En cela, elles méritent, à son avis, un hommage appuyé de toute la Nation. Pour ce faire, a-t-il annoncé, une nuit d'hommage sera organisée le samedi 30 octobre. Elle sera suivie d'une cérémonie d'hommage funéraire au cimetière municipal de Gounghin le 2 novembre. Par ailleurs, des prières seront dites dans les différentes garnisons pour le repos des âmes des différentes victimes.

Le ministre Aimé Barthélémy Simporé a insisté sur le caractère sobre de cette célébration qui vise avant tout à rendre hommage aux FAN. A cet effet, il a indiqué qu'il n'y aura pas d'activités socio-économiques comme cela se faisait dans le passé. En plus de l'hommage aux FAN, cette célébration vise, selon le chef du département de la Défense nationale, à susciter au sein de l'armée un engagement décisif pour vaincre le terrorisme. Aux dires du ministre, l'évolution de la menace terroriste souligne la nécessité pour l'armée nationale burkinabè d'accroître son potentiel opérationnel afin de parvenir à réaliser l'objectif stratégique de l'action militaro-sécuritaire qui est de maîtriser la violence. Cela exige d'elle d'optimiser le potentiel opérationnel de ses ressources humaines, de renforcer son potentiel matériel et surtout d'affiner et adapter continuellement sa stratégie opérationnelle. Pour ce faire, il a annoncé qu'à l'occasion de cet anniversaire, l'outil de défense va connaitre une nouvelle approche organisationnelle, doctrinale et conceptuelle qui lui confèrera un niveau de performance plus accru. Il a toutefois reconnu que toute cette ingénierie stratégique d'accroissement du potentiel opérationnel des FAN n'aura l'effet escompté que si elle s'inscrit dans une approche globale qui permette de satisfaire les trois conditions essentielles que sont la modification de la perception de la menace, le changement d'approche stratégique et le sursaut national.

L'indispensable soutien de la Nation

Il a par ailleurs insisté sur cette dernière condition qui est très importante de son point de vue. Pour lui, il importe que la Nation comprenne que la réponse militaire seule ne suffira pas à vaincre la violence terroriste. « Il nous faut impérativement adopter une approche plus globale, holistique, permettant de développer d'autres réponses spécifiques selon une vision politique et stratégique », a-t-il soutenu. Il a de ce fait appelé la population burkinabè à faire front comme un seul homme derrière les FAN afin de vaincre ensemble le terrorisme. Contrairement à la grande majorité de l'opinion nationale qui pointe du doigt le sous-équipement des FAN comme principale cause de l' « inefficacité » de la réponse au terrorisme, le général de brigade Aimé Barthélémy Simporé a plutôt « accusé » le manque de soutien de la Nation. De son avis, le problème ne se situe pas au niveau du rapport de force entre les FAN et les groupes terroristes. C'est d'ailleurs pour cela, a-t-il expliqué, que l'on parle de guerre asymétrique, car l'ennemi, sachant qu'il n'a pas une force de frappe supérieure, use d'autres stratégies pour atteindre sa cible. Le puzzle manquant donc, selon lui, est le soutien de la Nation. Même si quelques initiatives sont développées çà et là dans ce sens, elles sont insuffisantes de l'avis du ministre.

Pour lui, le soutien de la Nation aux FAN doit être fort et perceptible à tous les niveaux surtout celui moral. « Le moral d'une troupe qui combat pour une nation n'est pas forcément maintenu par l'argent. C'est surtout par le sentiment d'être soutenu par toute une Nation », a-t-il estimé. Citant des cas qu'il a lui-même vécus de par le passé, notamment la guerre de 1985, il s'est dit encore marqué par le soutien extraordinaire dont les troupes auxquelles il appartenait bénéficiaient de la part des populations. « Lorsque nous étions sur le terrain, nous recevions des colis des femmes qui s'organisaient pour nous envoyer des petits gâteaux, des mots de soutien, etc. Quand vous lisez ça et que vous êtes un soldat, votre moral ne peut qu'être haut. Et c'est ce que nous attendons de nos populations », a-t-il soutenu. Pour lui, une stratégie adaptée combinée au soutien de la Nation va permettre de vaincre ce fléau. Il a donc espéré que ce 61e anniversaire soit l'occasion de déclencher ce sursaut national indispensable à la résolution de cette crise qui menace de plonger le Burkina Faso dans l'enlisement.