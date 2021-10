Afrique de l'Ouest: Mutualité sociale de Côte d'Ivoire - La Secrétaire d'Etat Clarisse Slaha Kayo Mahi invite les femmes à s'engager

Prenant part au séminaire international organisé par le Programme d'appui aux stratégies sociales (Pass) et l'Association internationale de la mutualité (Aim), Clarisse Slaha Kayo Mahi, Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, chargée de la Protection sociale, par ailleurs présidente de l'Alliance des mutuelles sociales de Côte d'Ivoire (Ams-Ci), a appelé à la mobilisation des femmes dans la gouvernance des structures mutualistes et des instances nationales et internationales intervenant dans le domaine de la mutualité.

L'atelier qui a eu lieu le 21 octobre 2021, avait pour thème : « Les femmes comme protagonistes du mouvement mutualiste ». La Secrétaire d'Etat chargée de la Protection sociale a, cependant, relevé l'importance de la mutualité. C'est pour cela qu'elle a salué la tenue de cet atelier qui met en lumière le rôle des femmes qui contribuent à l'essor de la mutualité, de la prévoyance et de la protection sociale.

« La mutualité est comme un instrument d'exploitation capable d'impacter positivement le développement économique et social des pays africains. Et comme moi, de nombreuses femmes en Afrique et dans le monde croient en la mutualité comme une solution indiscutable d'efficacité dans la lutte contre la pauvreté en contribuant au bien-être des populations », a-t-elle déclaré.

Toutefois, Clarisse Slaha Kayo Mahi a souligné certains obstacles liés au progrès du mouvement mutualiste, entre autres, l'insuffisance de formation des responsables mutualistes ; l'insuffisance de structures fédératrices dans nombre de pays africains ; l'insuffisance d'échanges entre les différents pays africains en matière de mutualité et le faible niveau d'engagement des États africains dans la promotion de mouvement mutualiste.

« Nonobstant les nombreux obstacles, le rôle des femmes dans la construction et le développement du mouvement mutualiste est réel et va grandissant », s'est-elle exprimée.

En outre, elle a rendu un hommage au Président Alassane Ouattara pour avoir cru en la capacité des femmes d'assumer de hautes responsabilités dans tous les domaines et particulièrement dans celui de la protection sociale, à travers la création d'un Secrétariat d'Etat dédié à la Protection sociale, donc à la promotion de la mutualité.