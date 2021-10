Togo: La Démarche d'Aboka « vise à appauvrir davantage les populations en cette période de crise sanitaire »

Publié le mercredi 27 octobre 2021, par Gabinho

Le maire Agbényégan Kossi Aboka du Golfe-5 dans son opération de désencombrement des voies publiques, est allé causer des dégâts dans la commune Golfe-7 (quartier Avénou), hors de son ressort territorial. Interpellé par ses populations, le maire du Golfe-7 Aimé Djikounou a réagi, dans la mesure où cette démolition fait rejaillir les problèmes de délimitation des territoires communaux.

En vue de protéger les infrastructures routières et libérer les trottoirs pour le passage des piétons. Le maire Aboka avec ses bulldozers et agents ont procédé le lundi 25 octobre 2021, à une vaste opération de désencombrement des trottoirs. Dans son zèle, le maire a étendu cette opération hors de sa municipalité et a causé des dommages aux riverains issus de la commune voisine.

Pour apaiser les victimes, le maire Aimé DJIKOUNOU qui s'était opposé à cette opération avant son accomplissement, s'est rendu sur les lieux dans la journée du mardi 26 octobre 2021, pour avoir la version des faits près des populations affectées par l'opération.

« Nous n'avons pas voté pour ces personnes qui viennent démolir nos biens. Il est inconcevable que des personnes qui n'ont aucune légitimité, qui n'ont pas notre mandat viennent nous ruiner », s'est plaint l'un d'eux.

Pour d'autres, la démarche de la mairie Golfe-5 « vise à appauvrir davantage les populations en cette période de crise sanitaire ».

Le maire aimé DJIKOUNOU a profité de l'occasion pour appeler les victimes et toute la population au calme et à la retenue, et plus rassurant c'est la promesse de tout mettre en œuvre pour que les responsabilités soient situées et que justice leur soit rendue.

Cette opération qui a fait des blessés parmi les commerçants, a causé aussi des dégâts matériels tels que la démolition de plusieurs kiosques, ateliers et autres étalages sur la voie publique.