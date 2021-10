Cote d'Ivoire: Promotion du genre - Une dizaine de vélos pour des jeunes filles élèves de l'Epp Kassi Brou Amichia d'Essankro

La Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire en partenariat avec l'Ong my dream For Africa cofondée par Andy Costa et Mme Tya Costa a offert des vélos des jeunes filles élèves de l'Epp Kassi Brou Amichia d'Essankro dans le département d'Adiaké.

En offrant une dizaine de vélos à des écolières, les donateurs entendent encourager ces écolières en zone rurale à persévérer dans le travail. Et surtout contribuer fortement à leur bien-être et à leur épanouissement dans un environnement sain sans pollution. « J'ai toujours été convaincu qu'en éduquant une fille, vous donnez du pouvoir à toute une nation. Car, l'éducation est une arme très puissante. Je voudrais remercier la Sodeci, entreprise Ecocitoyenne, pour son soutien en faveur de cette initiative », a déclaré Andy Costa, président de l'Ong my Dream For Africa.

Pour le Directeur régional Sud-est de la Sodeci, Jean-Claude Yapo Aka, l'engagement de son entreprise auprès des écolières est « une manière de contribuer à la promotion du genre, de la mobilité durable et la préservation de la santé ».