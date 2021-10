Madagascar: Telma TV - Une nouvelle application pour la télé partout et à tout moment

Un smartphone et une puce Telma. Et c'est tout pour avoir la télé partout et à tout moment. Telma lance actuellement sa nouvelle application Telma TV pour permettre aux usagers de suivre des programmes de télévision en permanence.

Disponible sur les réseaux 4G et 5G, cette nouvelle application est téléchargeable sur Android et iOS et permet aux clients de Telma d'accéder à près de 67 chaînes de télévision en direct et en qualité haute définition. Un accès illimité à un bouquet de 14 chaînes de télévision sera inclus gratuitement dans la nouvelle gamme de forfaits lancée simultanément. « Telma TV, c'est l'opportunité de découvrir une multitude de chaînes passionnantes, spécialisées sur des thématiques aussi diverses que le divertissement, le sport, l'information. Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts », indique l'opérateur.

Convergence

Trois forfaits seront disponibles au lancement : le pack gratuit de 14 chaînes, le pack First de 35 chaînes et le pack premium de 67 chaînes qui s'enrichiront pour offrir encore plus de chaînes et de contenus variés. « Notre volonté est d'offrir à tous nos clients, quel que soit leur budget, le meilleur du numérique, et nous leur réservons de nouvelles surprises pour le mois de décembre », affirme Patrick Pisal-Hamida, Administrateur Directeur Général du groupe Telma. Telma TV sera une convergence de plusieurs performances. « Elle répond aux plus hauts standards d'interface TV mobile, et est conçue pour être plus simple, plus accessible et plus intuitive. », explique le numéro Un de Telma. D'où la signature de cette nouvelle marque fille de Telma : « Safidiko tsotra malagasy ».

Le forfait d'entrée est à 1 000 ar et inclut l'accès à 35 chaînes avec une heure de visionnage sur le réseau mobile. « Grâce à ces forfaits tout compris, plus besoin de se préoccuper de la consommation de data, juste profiter des meilleures émissions », explique le Directeur général de Telma qui rappelle ainsi la volonté de Telma d'offrir le meilleur du monde digital à tous les Malgaches. « Vous payez en une seule fois l'accès à l'offre Telma TV et le data correspondant », confirme Patrick Pisal-Hamida. L'application est disponible depuis le 26 octobre dernier.