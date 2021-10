Madagascar: Barea - Quatre nouveaux joueurs débarquent

La liste des Barea pour la cinquième journée des éliminatoires de la coupe du Monde contre les Béninois dévoilée.

Pour une surprise, la décision d'Eric Rabesandratana l'était quand il a mis 4 nouveaux joueurs dans sa liste de 24. Et pas n'importe qui puisqu'il n'a pas hésité, sans doute sur les conseils de Fabiano Costa Flora qui est resté à Madagascar, à faire appel à deux joueurs de la 2ème division locale.

Il s'agit de Koloina Razafindranaivo du Centre de Formation du Football Andoharanofotsy et de Jules Soronantenaina des Jeunes Footballeurs du Capricorne. Outre ces deux joueurs, Rabesandratana a aussi fait appel au gardien du RC Lens, Yannick Pandor, et Nomena Andriantiana, le défenseur de Marignane GFC, un club de National 2. On note aussi le retour de Jérémy Morel qui retrouvera certainement sa place même dans une formule de défense à trois où le choix se fera entre Fabien Boyer, Bapasy, Mamy Gervais et Nomena le tout nouveau tout beau. Il y a aussi les incontournables. A commencer par Romain Metanire du Minnesota et Rayan Raveloson du Los Angeles Galaxy. Njiva le sauveur sera là même s'il n'a pas encore trouvé preneur.

Il y a ensuite les attaquants réunionnais dont Fabrice, Arnaud et Gladison. Loïc Lapoussin sera aussi là, tout comme Hery Bastien et tout le reste incluant Hakim Abdallah toujours très critiqué sur les réseaux sociaux, mais aussi Voavy Paulin qui s'est trouvé un troisième club après El Makasa. Chez les gardiens, Nina prend la porte pour céder la place à Pandor mais Mathyas Randriamamy et Melvin Adrien sont apparemment solides au poste. Marco Ilaimaharitra ainsi que Ibrahim Amada sont aussi présents pour former un premier rideau. Lalaina de la CNaPS est toujours là pour préserver l'esprit d'équipe.

Bref, on a un groupe soudé voire solidaire pour tenter de gagner les deux matches contre le Bénin le 11 novembre à Cotonou et le 14 novembre contre la Tanzanie à Mahamasina. Et espérer que la RDC réussisse à accrocher les deux pays. Le rêve des fans des Barea...