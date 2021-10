Madagascar: Musique punk - « Politôxic » de Daryo voit le jour

Quand Atm Projekt rencontre un certain Daryo, en sort « Politôxic ». Un album de punk rock aux mille couleurs.

« Il n'y a pas d'homme plus complet que celui qui a beaucoup voyagé ». Pour Daryo, cette citation d'Alphonse de Lamartine est on ne peut plus vrai. Pour le compositeur, il a fallu une bonne quinzaine d'années pour concrétiser son album de punk rock. « Politôxic » est né de la magie de la rencontre avec le trio Atm Projekt. Présenté à la presse hier à la Teinturerie Ampasanimalo, le concert de promotion commencera samedi au même endroit à 19h30. Fort de neuf titres, l'opus est une composition de Daryo, avec la complicité d'Anjara Rakotozafiarison à la guitare, Tonny Mahefa à la basse, et Miora Rabarisoa à la batterie et au son.

« «Politôxic » représente la mouvance punk-rock dans ses différentes formes et a été finalisé avec précision et passion. Chanté en italien et en anglais, les textes sont engagés contre la folie consumériste occidentale, mais également sur la problématique du genre et du clivage humain, le tout porté par une musique puissante et enivrante » relate le chanteur. Homme de lettres, et aventurier, son périple l'a conduit dans le Grand sud de Madagascar et Daryo trouve sa place à Anakao, en œuvrant dans l'humanitaire et dans le tourisme.

En croisant le chemin de l'Atm Projekt, les deux parties sont alors sur la même longueur d'onde. Ce trio de virtuose avec un éventail musical aussi large qu'éclectique. « De là est née l'idée d'une résidence musicale multiculturelle dans la magnifique baie d'Anakao qui durera plusieurs mois et, confinement oblige, l'enregistrement de « Politôxic » se fait dans la foulée. Dans une ambiance authentique, le plus épique aura été de faire venir un studio complet d'enregistrement par pirogue à voile de Tuléar à Anakao » continue-t-il.

Pour le lancement de cet album, Daryo a privilégié sa terre d'accueil et c'est tout naturellement que la promotion et les premiers concerts se font à Antananarivo, avant d'attaquer dans le futur et avec détermination le marché Italien et international. À l'heure actuelle, deux autres dates sont déjà fixées dans la capitale à savoir le 4 novembre au Kudéta Anosy et le 13 novembre à l'Irish Pub Ambohijatovo. Les amateurs de punk rock seront bien servis.